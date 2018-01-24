25 Ocak 2018 Perşembe8 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:14Öğle 13:22İkindi 15:55Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 119.648 1.05
  • Altın: 163,275 0.53
  • Dolar: 3,7387 -0.84
  • Euro: 4,6277 -0.02

Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

»
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde; rövanş maçları ise 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle:

ZTK ÇEYREK FİNAL 1. MAÇLAR

30.01.2018 Salı

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği

31.01.2018 Çarşamba

18.30 Akhisarspor-Kayserispor
20.30 Giresunspor-Fenerbahçe

01.02.2018 Perşembe

20.30 Konyaspor-Galatasaray

ZTK ÇEYREK FİNAL 2. MAÇLAR

06.02.2018 Salı

20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş

07.02.2018 Çarşamba

18.30 Kayserispor-Akhisarspor
20.30 Fenerbahçe-Giresunspor

08.02.2018 Perşembe

20.30 Galatasaray-Konyaspor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR galibi | KONYASPOR - GALATASARAY galibi

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ galibi | GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE galibi

Çeyrek final etabının ilk maçları 30-31 Ocak ve 1 Şubat'ta, ikinci maçlar ise 6-7-8 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart'ta, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan'da oynanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası!Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası!Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Atiker Konyaspor'un Demba Ba transferi için önemli bir noktaya geldiği öğrenildi.
Tabzonspor maçı öncesi Volkan'a flaş uyarı!Tabzonspor maçı öncesi Volkan'a flaş uyarı!Fenrbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman takım kaptanı Volkan Demirel'e Trabzonspor maçı öncesi uyarıda bulundu.
Babasını Fenerbahçeli yapmaya çalışan fanatik kızBabasını Fenerbahçeli yapmaya çalışan fanatik kızFenerbahçe taraftarı sevimli kızın Galatasaraylı babasını Fenerli olmaya ikna çabaları izleyenleri gülümsetiyor.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandıTürkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandıZiraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı açıklandı.
Çalımbay'dan F.Bahçe maçı için sürpriz karar!Çalımbay'dan F.Bahçe maçı için sürpriz karar!Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'ın kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.
'Kariyerimde 'unutamadığım' dediğim bir anım...''Kariyerimde 'unutamadığım' dediğim bir anım...'Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu açıklamalarda bulundu
  • Albayrak'tan Terim tepkisi! 'G.Saray'ı satanlar..'24 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
  • Trabzon'da F.Bahçe maçı biletleri tükendi!24 Ocak 2018 Çarşamba 13:57
  • Vagner Love adım adım Beşiktaş'a! Bugün...24 Ocak 2018 Çarşamba 13:43
  • Demba Ba'dan sürpriz telefon! 'Beni alın'24 Ocak 2018 Çarşamba 13:36
  • F.Bahçe Ozan'ı takasta kullanacak! İşte teklif...24 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
  • Beşiktaş'ta 9 milyon euroluk müjde!24 Ocak 2018 Çarşamba 13:26
  • Antalya'da beklenen son! Sözleşmesi feshediliyor24 Ocak 2018 Çarşamba 11:34
  • Eljif Elmas'tan Manchester City ve Terim itirafı!24 Ocak 2018 Çarşamba 11:27
  • Kramponunu ağaca asıp futbolu bıraktı!24 Ocak 2018 Çarşamba 11:22
  • Fatih Terim'den Carole kararı!24 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri