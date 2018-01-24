KKTC'den Afrin'e gönüllü askerlik başvurusu

Başkent Lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Asal Şubeye başvuruda bulunan dernek başkanı Latif Akça, 50 kişilik imza listesi ile birlikte başvuru metnini sundu.
Müracaatın ardından açıklamalarda bulunan Akça, Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekli olduğunu belirterek, bunun milli bir duruş olduğunu söyledi.
“Aziz vatan uğruna şahadet şerbeti içmeye hazırız." diyen Akça, "1974 yılında Kıbrıs Türkünü kurtarmak için Ada'ya gelip gözlerini kırpmadan canlarını bu uğurda feda etmiş şehit ve gazilere bu borcu seve seve ödemeye hazırız." ifadesini kullandı.