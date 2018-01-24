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Yıllarca PKK'yı beslediler! Tarihi 'U' dönüşü

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Yıllarca PKK'yı beslediler! Tarihi 'U' dönüşü
Yıllarca teröristlere kucak açan ve Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadelesini engellemeye çalışan Batı Afrin harekatının başlamasıyla beraber 'u' dönüşü yaptı.
Yıllarca PKK'yı beslediler! Tarihi 'U' dönüşü Yıllarca PKK'yı beslediler! Tarihi 'U' dönüşü Yıllarca PKK'yı beslediler! Tarihi 'U' dönüşü

Uzun yıllardır özellikle terör örgütü PKK'ya kol kanat geren, maddi ve silah desteği sağlayan Avrupa, bu kez Afrin operasyonu karşısında duramadı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı savunmadan taarruza geçtiğini açıklamasıyla başlayan operasyonlar yaz kış demeden hem içeride hem de sınır dışında kararlılıkla aralıksız olarak sürdürülüyor. PKK'yı bitirme noktasına getiren operasyonlar karşısında terör örgütünü korumak için Türkiye'ye savunma sanayii ve ekonomi alanında ambargo uygulamaya kalkan hatta Türkiye'den terörle mücadele yasasını değiştirmesini isteyen ülkeler son operasyonla beraber geri adım attı.

ABD'NİN PLANINA DARBE

Trump'ın başkan olmasıyla beraber terör örgütü PKK/PYD'yi meşrulaştırma çabalarına hız veren ABD'nin planını bozmak için harekete geçen Türkiye, Zeytin Dalı operasyonunun başlamasından önce yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdü. 

HEM SAHADA HEM MASADA
Operasyon öncesi TSK sahada 3 ay gibi bir süre sekviyat ve hazırlık yaparken bir yandan da hükümet çok kritik bir diplomatik trafik yürüttü ve operasyona engel olabilecek her türlü durumu bertaraf etti. Harekatın başlamasıyla beraber Mehmetçik sahada bir bir hamlelerini yaparken Türkiye bir yandan da masada hamleler yapmaya devam ediyor.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜLER

Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar sonrası hemen ortaya çıkarak skandal açıklamalarda bulunan bazı ülkeler Afrin operasyonu karşısında bu kez sessizliğini büründü, Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılık karşısında durmayan bazı Avrupa ülkeleri resmen tarihi bir 'u' dönüşü yaptı.

HOLLANDA
Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı harekatına Hollanda'dan destek geldi. Hollanda Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin kendini savunması için yeterli işaretler var. YPG masum değil.. terör örgütü YPG'yi hiçbir zaman desteklemediğini belirtti..

İNGİLTERE
İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü "İngiltere Suriye'de Türkiye'nin hamlelerini izliyor. Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var. " dedi.

FRANSA
Fransa'nın Zeytin Dalı harekatının başlamasıyla BMGK acil toplantıya çağırdığı açıklanmıştı ancak daha sonra Fransa bunu düzelterek BM Güvenlik Konseyi toplantısının sadece Suriye’deki insani durumla ilgili olduğunu, Afrin konusunun gündemde olmadığını duyurdu.

RUSYA
Rusya, PKK/PYD'yi terör örgütü olarak tanımayan bir ülke ve Suriye'de belli bölgelerde PYD ile işbirliği yapmış olmasına rağmen Zeytin Dalı harekatını engelleyecek bir adım ve açıklamada bulunmadı. Operasyon öncesi en kritik diplomasi trafiği Suriye hava sahasının tamamını kontrol altında tutan Rusya ile gerçekleşti. Operasyonun başlamasıyla beraber Rusya, ABD'ye karşı sert açıklamalarda bulundu.

ABD
PYD'ye her türlü desteği veren ABD ise Zeytin Dalı karşısında geri adım geldi. Operasyonun başlamasıyla beraber ABD ilk önce Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermeyi hedefliyoruz açıklaması yaptı. Daha sonrası Türkiye'yi durdurmayacağını anlayan ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği 'güvenli bölge' ile ilgili mesaj vererek 'Güvenli bölge için Türkiye ile birlikte çalışabiliriz' açıklaması yaptı.

NATO
NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/PYD'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu

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