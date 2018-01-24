Banka göndermeyi unuttu, vatandaş mağdur oldu

Kredi kartı sahibi herkesin başına gelebilecek olay Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Yılmaz Uçkaç'ın eline 3 ay sonra geçen hesap özeti sonrasında kredi kartı 3 dönem gecikmeye girdiğinde kapatılarak yasal işlem başlatıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Yılmaz Uçkaç, son ödeme tarihinden üç ay sonra gelen kredi kartı hesap özetine tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Efeler'de ikamet eden devlet memuru emeklisi 70 yaşındaki Yılmaz Uçkaç'a, emekli maaşını aldığı banka tarafından kredi kartı verildi. Yıllardır bu kredi kartı kullanan ve hiç bir sorun yaşamayan Uçkaç, eline son ulaşan hesap özetiyle şaşırdı. 29 Kasım 2017 son ödeme tarihli hesap özeti daha dün eline ulaşan Uçkaç, duruma tepki gösterdi.

2017 KASIM'IN ÖZETİ YENİ GELDİ

Kredi kartlarının 3 dönem gecikmeye girdiğinde kapatılarak yasal işlem başlatıldığını hatırlatan Yılmaz Uçkaç, "2017 yılı Kasım ayına ait bildirim daha yeni gelince çok şaşırdım. Kasım ve Aralık dönemlerine ait özetlerin son ödeme tarihleri geçmişti. Posta bir hafta daha gecikme yaşansa Ocak ayı özetimin de son ödeme tarihi geçecek ve bankadaki sicilim etkilenecekti" dedi.

Yetkilileri daha duyarlı olmaya davet eden memur emeklisi Uçkaç, "Yıllardır kredi kartı kullanıyorum, herhangi bir sorun yaşamadım. Zaman zaman bir hafta, on günlük gecikmeler yaşanıyordu. Ancak böylesini ilk defa gördük. Yoğunluktan dolayı bazı gecikmeleri anlayışla karşılayabiliriz. Ancak 3 ay sonra kartımın hesap özeti geliyor. İnsanlar mağdur oluyor. Yetkilerilerini bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.