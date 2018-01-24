Hatay’dan, bu sabah T129 ATAK helikopterlerine yüklenen 2.75 güdümsüz roketlere askerler, dün şehit düşen silah arkadaşları Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın isimini yazdı. Roketler, bugün Afrin’de yapılan bombardımanda kullanıldı.
25 Ocak 2018 Perşembe8 C.Evvel 1439
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Roketlerin üzerine o isimleri yazdılar!
Afrin harekatı kapsamında ilerleyişini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bugün yapılan bombardımanda kullanılan roketlerinin üzerine dün şehit düşen askerlerin isimleri yazıldı.
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