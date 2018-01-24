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Pentagon'dan dikkat çeken açıklama

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Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, "SDG içindeki bir grubun onlara yaptığımız silah desteğini DEAŞ dışında kullanmasına göz yummayız" dedi.
Pentagon'dan dikkat çeken açıklama
Pentagon'dan dikkat çeken açıklama Pentagon'dan dikkat çeken açıklama Pentagon'dan dikkat çeken açıklama

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonundaki gelişmeleri yakından takip eden ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu süreçte terör örgütü PKK’nın kolu olan YPG’nin ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) desteği kesebilecekleri yorumlarına neden olan haberlerin ardından yeni bir açıklama yaptı

"DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"​

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, terör örgütü DEAŞ’ın tamamen yenilgiye uğratılması ve geri dönüşünün engellenmesi için 'SDG' ile ortaklığı sürdüreceklerini belirtti. Pahon, SDG içindeki bir gruba silah ve ekipman desteğini ancak kendilerine sağladıkları imkanları DEAŞ dışında bir savaş için kullandıkları tespit edilirse kesmeyi gündeme alacaklarını söyledi.

'YEREL ORTAKLARIMIZIN İMKANLARINI GÜÇLENDİRİYORUZ'

ABD güçleri Suriye içinde istikrara ve DEAŞ’ı engellemeye yoğunlaşan yerel ortakları eğitiyor. Bu yerel güvenlik güçleri, DEAŞ’lı teröristlerin potansiyel kaçışını ve - Suriye’deki iç savaşa uzun vadeli bir çözümle -  DEAŞ’ın geri dönmesini engellemeyi hedefliyor. ABD daha önce temizlenen bölgelerde DEAŞ’ın hareket özgürlüğünün engellenmesi içim ortağımız olan güçlerin imkanlarını güçlendiriyor.

DEAŞ’a karşı ana operasyonlar evrilip istikrar çabaları hız kazandıkça, Irak ve Suriye’de uzun vadeli güvenlik koşullarına bakmaya başlamamız doğal. Hedef DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasına neden olacak koşulların engellenmesi. ABD, DEAŞ ve diğer terör gruplarının yenilgiye uğratılması ve Suriye’de kurtarılan bölgelere geri dönmelerinin engellenmesi hedefine bağlıdır. 
    
'SDG İLE ORTAKLIĞIMIZ SÜRECEK'

DEAŞ’ın yenilmesi, kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanması, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönmesi ve DEAŞ’ın yeniden isyancı olarak geri dönmesinin engellenmesi için Suriye Demokratik Güçleri ile ortaklığımızı sürdüreceğiz.

'SİLAHLARIMIZIN DEAŞ DIŞINDA BİR HEDEFE YÖNELİK KULLANILMASINA GÖZ YUMMAYIZ'

"Kürt unsurlarını da barındıran SDG’ye sağlanan silahların sınırlı ve DEAŞ’la savaş misyonuna özel olduğu hususunda Türkiye’ye karşı her zaman açık olduk. Bu politikayla uyumlu olarak, DEAŞ’ın dönüşünü engelleyecek askeri gerekliliklerimiz elverdiği ölçüde askeri desteğe yönelik yeni düzenlemeleri gözden geçiriyoruz. Koalisyon tarafından sağlanan silah ve ekipmanın DEAŞ’ı yenme dışında bir hedef için kullanılmasına göz yummayız. Eğer herhangi bir kişi ya da grubun bu anlaşmayı ihlal ettiklerini tespit edersek bunu araştırır ve eğer uygunsa ekipman desteğini keseriz. ABD olarak NATO müttefikimiz Türkiye’yi koruma hedefine bağlayız. Bu PKK’dan Türkiye’ye yönelen tehditlerle mücadele çabalarını da kapsıyor."

HÜRRİYET

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