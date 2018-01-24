Kilis'e yine roket düştü! Yaralılar var

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca ateşlenen roket Kilis merkezde Büyükkütah Mahallesi’ne düştü. Saldırı sonrası 2 sivil şehit oldu, 6 yaralı var.

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten biri, bugün saat 18.15'te Kilis'in Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40'ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne düşüp patladı.

AKŞAM NAMAZINDA SALDIRDILAR

Roketlerden ilki Çalık Camisi'nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56'da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi, camiden çıktıkları sırada yaralandı.

CAMİNİN KUBBESİ YIKILDI

Camide can pazarı yaşanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı. Patlayan roketle kubbesi açılan cami, harabeye döndü.

Bundan 25 dakika sonra saat 18.40'ta, tarihe camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi'ne bir roket daha düşüp patladı. Bu saldırıda ise 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

KİLİS VALİLİĞİ: 1'İ SURİYELİ 2 CAN KAYBI VAR, 6 VATANDAŞ YARALI

Kilis Valiliğinden, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırılarda ölenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Valilik basın bürosundan yapılan açıklamada, saat 18.10 sıralarında PYD/PKK'lı teröristlerce Afrin bölgesinden roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Roketlerden birisinin Çalık Camisi'ni hedef aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akşam namazını kılmakta olan biri Türk, biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır."

DİĞER SALDIRIDA 5 YARALI VAR

"İkinci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır."