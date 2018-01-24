Bahçeli'den Zeytin Dalı harekatı mesajı

MHP lideri Bahçeli, 'Kızılelma şirktir' diyen İhsan Eliaçık'a çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, söz konusu ifade için 'şu rezilliğe bakın' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin'de teröristlere karşı süren Zeytin Dalı harekatına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

MHP lideri tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE ÇOK ŞÜKÜR DİK BİR DURUŞLA HAİNLERİN KARŞISINDADIR"

Doğru politika doğru stratejiyle, doğru strateji doğru taktiklerle desteklenip eklemlenirse milli gurur zaferle pekişir, milli ruh muzafferlikle perçinlenir. Türkiye çok şükür dik bir duruşla doğrunun yanında, hainlerin karşısındadır.

"AFRİN'İN HUZURA KAVUŞACAĞI GÜNLER SAYILI VE YAKINDIR"

Zeytin Dalı Harekatı’nın beşinci gününde teröristler ihanetlerinin bedelini ağır bir şekilde öderken; her dağın yamacı, her taşın altı kirden pastan arındırılmaktadır. Afrin’in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir.

"ASKERİMİZ YÜZYILLARCA OKUNACAK YENİ BİR DESTANA İMZA ATIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti Türk askeriyle birlikte yüzyıllarca okunacak yeni bir destana imza atmaktadır. Teröristler aldıkları ölümcül darbelerle son nefeslerini verme noktasına gelmişlerdir. Kaçmak nafiledir, hamd olsun beklenenler gelmiş, Afrin’i kuşatmışlardır.

"UZATILAN ZEYTİN DALI MAZLUMLARI UMUTLANDIRDI, HAİNLERİ KAHRETTİ"

Mazlumlar uzatılan zeytin dalıyla umutlanmışlar, hainler uzayan ve ufku saran milli öfkeyle kahrolmuşlardır. Günahkârlar köşeye sıkıştırılmış, suçlular kuyruklarını kıstırmışlardır. Türkiye havadan karadan ateş olup Afrin’i kavramış, barış ve huzur olup masumları kollamıştır.

"İNŞALLAH TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜNBİÇ DE ZEHİR EDİLECEKTİR"

Haklı, ahlaki ve milli bir mücadeleyle terör örgütlerine Afrin zindana çevrilirken,inşallah Münbiç zehir edilecektir. Bu sürecin başka bir alternatifi,başkaca bir çıkış ve çözüm yolu kalmamıştır. Afrin ya hıyanetten ayrılacak, ya da caniler tek tek bulunup hayattan ayıklanacaktır.

"MİLLETİMİZ ZEYTİN DALI HAREKATI'NA YÜREKLİCE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Milletimiz, Zeytin Dalı Harekatı’na yürekten ve yüreklice sahip çıkmıştır. Analar, babalar, dedeler, gelinler, henüz bıyığı terlememiş yavrular Afrin’deki terör hedeflerinin imha gayesinin yüksek bir faziletle ardında durmuş ve dualarıyla manevi desteğini göstermişlerdir.

"İÇİMİZDEKİ VE DIŞIMIZDAKİ BÖLÜCÜLER HALKI SOKAĞA DÖKMEYE ÇALIŞTILAR"

Ancak içimizde ve dışımızda suyu bulandırmaya çalışan bölücüler, azılı teröristler de boş durmamışlardır. Bu odaklar, halkı sokağa çıkarmaya uğraşıp provokasyonlardan medet umsalar da, nihai olarak hezimet ve hüsrandan kurtulamayacaklardır.

"İSTİKAMET OLARAK KIZILELMA'YI GÖSTEREN KAHRAMANLAR OLDUKÇA BU VATAN İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR"

Türkiye, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda meşru müdafaasını sonuna kadar icra ve ifa edecektir. İstikamet neresi sorusuna Kızılelma cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır.

"ŞU REZİLLİĞE BAKINIZ Kİ..."

Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk.

"KIZILELMA'YI TÜRK DÜŞMANLARI TANIMLAYAMAZ, İŞBİRLİKÇİLER İDRAK EDEMEZ"

Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.

"KIZILELMA'YI TÜRK MİLLETİ İLAHİ SIR GİBİ ASIRLARDIR VİCDANINDA YAŞATIP BÜYÜTMÜŞTÜR"

Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur.

"TÜRK MİLLETİ'NİN KIZILELMA'SI VARDIR, MUTLAKA BİR GÜN ULAŞILACAKTIR"

Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma’dan gocunsa da, Türk milletinin Kızılelma’sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır.

Merhum Ziya Gökalp bakınız ne diyordu: “Zemini mefkûre, seması hayal; bir gün gelecek, fakat şimdilik masal…” Kızılelma gideceğimiz, gitmek istediğimiz, izimizi kazıyıp ismimizi tarihin alnına yazacağımız her yerdir.

Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Malazgirt Marşı’nda, “Kızılelma’ya hey Kızılelma’ya” derken elbette İ’lay-ı Kelimetullah’ı haykırıyor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli hedef ve hayallerinin önünü açıyordu.

İçimizdeki YPG’lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma’nın onuruyla manen küle döneceklerdir.

Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu diyor ya: “Gazi alperenler işe koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve yıldırımlarca hız verilmeli.”

Devam ediyor: “Barak Baba, Sarı Saltuk orada, Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada, bir mübarek vatan yaptık orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli.”

"TÜRK MİLLETİ MAZLUMA SIĞINAK, ZALİME ATEŞTİR"

Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah’ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekâtı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir.

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’ya, bizlere tutacağımız vasiyet bırakan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’a ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağlı’ya Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum.

Dua ve desteğimiz Mehmetlerimize. Ve diyorum ki, Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin, hainleri ise yerin yedi kat dibine mahkum etsin…