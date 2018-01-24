"Türkiye'nin kararına karışamayız"

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer ile Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Holger Neumann, Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin'de Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Leopard tanklarının kullanımı

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Holger Neumann Afrin operasyonunda Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasının iki ülke arasındaki sözleşmelere uygun olup olmadığı yönündeki sorular üzerine, Savunma Bakanlığının bir temsilcisi olarak Türk tanklarının görevlendirilmelerine ilişkin açıklama yapamayacağını belirterek, nerede, ne zaman ve hangi hedef için bu sistemlerin kullanılacağı Türk müttefiklerinin konusu olduğunu kaydetti.



Zeytin Dalı Harekatı

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer basın toplantısındaki sorular üzerine, Zeytin Dalı Harekatı ilişkin Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin haberleri endişe ile takip ettiklerini söyledi.

Almanya’nın BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğinin belirten Demmer, bu operasyonun Suriye'nin doğusundaki terör örgütü DEAŞ'a karşı sürdürülen ortak mücadelenin zayıflamasına yol açmaması gerektiğini kaydetti.

"Suriye sınırında Türkiye’nin meşru güvenlik hususları var." diyen Demmer, ancak oradaki çatışmaların insanların kaçmasına yol açtığını, bundan dolayı tüm taraflara çatışmaları durdurma çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Demmer, bölgeye insani yardımın girişine şartsız şekilde imkan verilmesi gerektiğini de belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan terör saldırılarına maruz kaldığını vurgulayarak, Türk hükümetinin Afrin operasyonuyla ilgili olarak BM'ye yaptığı bilgilendirmede, harekatın terörizme karşı meşru müdafaa amacını taşıdığını anlattığını söyledi.

Türkiye'nin bu operasyonla uluslararası hukuku çiğneyip çiğnemediğine ilişkin soruya karşılık Adebahr, mevcut şartların tümü bilinmediği için Alman hükümetinin şu aşamada hukuki bir değerlendirme yapamayacağını ifade etti.

Adebahr, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın bugün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi ziyaret ederek, operasyon hakkında daha fazla bilgi almasını beklediklerini kaydetti.