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Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi!

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Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan telefon görüşmesi gerçekleşti.
Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi! Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi! Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekti. Trump ise, "Suriye'de Türk ve ABD güçlerinin çatışma riskinden kaçınılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas bugün gerçekleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir."

Beyaz Saray'dan açıklama

Trump, görüşmede "Suriye'de Türk ve ABD güçlerinin çatışma riskinden kaçınılmalı" diye konuştu. Trump, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için işbirliği de önerdi.

Görüşme talebi Trump'tan gelmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı.

ABD: Operasyonu durdur, güvenli bölge verelim!

Afrin operasyonundan rahatsız olan ABD yönetimi, daha önce tutmadığı sözlere karşılık 'güvenli bölge' vaadinde bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik hat inşa etmeyi teklif ettiğini" açıkladı.

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