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Almanya'dan flaş PKK açıklaması!

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Almanya'dan flaş PKK açıklaması!
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth, PYD/PKK yandaşlarının Almanya’daki saldırıları hakkında açıklama yaptı.
Almanya'dan flaş PKK açıklaması! Almanya'dan flaş PKK açıklaması! Almanya'dan flaş PKK açıklaması!

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Hannover havalimanında yolculara ve ülkenin çeşitli yerlerindeki camilere karşı düzenlediği saldırılara ilişkin, bunların kabul edilemeyeceğini ve yargı tarafından kovuşturulması gerektiğini söyledi.

Dimroth, Berlin’de hükümet sözcülerinin de katıldığı basın toplantısındaki sorular üzerine, Almanya'da terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının son günlerdeki şiddet eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde yoğun bir şekilde camileri hedef alan saldırılarda bulunulduğunun hatırlatılması üzerinde Dimroth, bu tür yerlerin korunmasıyla ilgili eyalet yetkililerinin sorumlu olduğunu, somut olaylar konusunda burada katkı sağlayamayacağını kaydetti.

Dimroth, Almanya'da herkesin gösteri yapabileceğini, ancak bunların yasal çerçevede ve şiddet olmadan yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Hannover havaalanında terör örgütü PKK yandaşlarının nasıl pankartlarla ve sopalarla gösteri yapabildikleri sorusuna ilişkin de Dimroth, herkese bu tür gösterilerin barışçıl bir temelde yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

"SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Bu çağrının sadece gösterileri değil camilere karşı yapılan saldırıları da kapsadığını Dimroth, "Bunlar kabul edilemez. Bunlar suç olaylarıdır. Suçtan konuşuyorsak yargının harekete geçmesi lazım. Bu saldırıların her biri, gösteri sırasında veya camiye karşı olsun kınanması lazım ve kovuşturulması gerekiyor. Bizim bakışımız bu." ifadelerini kullandı.

Almanya’da güvenlik ile ilgili konuların eyaletlerin sorumluluk alanına girdiğini anlatan Dimroth bu olayların havalimanının güvenlik bölgesi içinde mi yoksa dışında mı meydana geldiği gibi ayrıntılar hakkında yeterli bilgisi olmadığını aktardı.

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