25 Ocak 2018 Perşembe9 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:14Öğle 13:22İkindi 15:55Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 119.719 0.06
  • Altın: 163,928 0.40
  • Dolar: 3,7462 0.20
  • Euro: 4,6514 0.51

Erdoğan'dan Merkel'e sürpriz teşekkür!

»
Erdoğan'dan Merkel'e sürpriz teşekkür!
Süddeutsche Zeitung gazetesi 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüzün bulunması için 14 Kasım’da tüm emniyet müdürlüklerine ve istihbaratına talimat verildiğini yazdı.
Erdoğan'dan Merkel'e sürpriz teşekkür! Erdoğan'dan Merkel'e sürpriz teşekkür! Erdoğan'dan Merkel'e sürpriz teşekkür!

15 Temmuz darbe girişiminde üs olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü’nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçtığı değerlendirilen Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair bilgiler çıktı ve Türkiye Adil Öksüz’ü Almanya’dan istedi. 

Süddeutsche Zeitung gazetesi de dün Öksüz ile ilgili yeni ayrıntılara yer verdiği bir haberyayınladı. Habere göre, Adil Öksüz, 14 Kasım’dan bu yana Almanya’daki tüm emniyet birimleri ve istihbaratın arama listesine alındı. Tüm ülkede Öksüz’ün bulunması için emniyetin en küçük birimlerine talimat gönderildi. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel’e Adil Öksüz adımı için bizzat teşekkür ettiğini de yazdı.

'İADESİ ZOR'

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat Almanya Başbakanı Merkel’e teşekkür ettiği bilgisine de yer verildi.

Haberde Almanya’nın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için Adil Öksüz’ün bulunması için adım attığı yorumu yapılırken, iadesinin zor olduğu da ileri sürüldü. Adil Öksüz’ün bulunsa bile Almanya’da yargılanacağını yazan Süddeutsche Zeitung, Almanya’nın ayrıca aranan PKK’lıları yakalama, Abdullah Öcalan posterleriyle gösteri yapan örgüt yanlılarının gözaltına alınması yönünde söz verdiğini de belirtti.

'ALMANYA, TÜRKİYE'Yİ 'TEHLİKELİ ÜLKE' LİSTESİNDEN ÇIKARDI'

Gazete, Türkiye’nin en çok eleştirildiği tutuklu gazeteciler konusunda da Almanya’nın önemli bir adım attığını ileri sürdü. Buna göre, Almanya Türkiye’yi gazeteciler için tehlikeli ülke listesinden çıkardı. Gazetenin haberinde 15 Temmuz için için 'kanlı darbe girişiminde 258 kişi hayatını kaybetti' ifadesi kullanıldı.

KARAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mehmetçik vurunca birbirlerine düştüler! Amerika'yı böyle tehdit ettilerMehmetçik vurunca birbirlerine düştüler! Amerika'yı böyle tehdit ettilerAfrin'de Mehmetçik'ten ağır darbeler alan YPG'li teröristler, Amerika'yı Deyrizor bölgesini boşaltmakla tehdit etti.
ABD'li uzmandan itiraf gibi açıklamalar: PYD/PKK'yı bilseler dehşete düşerlerABD'li uzmandan itiraf gibi açıklamalar: PYD/PKK'yı bilseler dehşete düşerlerABD'li Ortadoğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey, ABD'nin dış politikasındaki gerçeklerin anlatılması halinde "sıradan bir Amerikan vatandaşının dehşete düşeceğini" söyledi.
İtalya'da yolcu treni raydan çıktıİtalya'da yolcu treni raydan çıktıİtalya'nın Milan şehrinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.
Lavrov ve Tillerson görüştüLavrov ve Tillerson görüştüRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzey bölgelerindeki operasyonları ve Kore Yarımadası'ndaki durumu görüştü.
NYT: ABD, Türkiye’ye karışık mesaj yolluyor!NYT: ABD, Türkiye’ye karışık mesaj yolluyor!New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin karışık açıklamaları için “Çelişen açıklamaların, ABD yönetiminin rekabet halindeki baskıları dengeleme girişimi olduğu anlaşılıyor” dedi.
İsrail'den skandal yasa tasarısına ilk onay!İsrail'den skandal yasa tasarısına ilk onay!İsrail askerlerince şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısı Knesset'teki ilk oylamada kabul edildi
  • ABD'den kritik ziyaret!25 Ocak 2018 Perşembe 11:02
  • İsrail ve Almanya'dan büyük panik!25 Ocak 2018 Perşembe 11:01
  • ABD ağlamaya başladı: Münbiç'e girerseniz bizim asker ne olacak?25 Ocak 2018 Perşembe 11:00
  • İngiltere'den Batı'ya Türkiye için NATO çağrısı!25 Ocak 2018 Perşembe 10:40
  • Erdoğan'dan Merkel'e sürpriz teşekkür!25 Ocak 2018 Perşembe 10:21
  • Türkiye’nin önü açılıyor! Ve Ruslar oradan da çekildi25 Ocak 2018 Perşembe 10:20
  • 'Rusya Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz çünkü...'25 Ocak 2018 Perşembe 09:55
  • TSK Münbiç'in batısındaki hedefleri vurdu!25 Ocak 2018 Perşembe 00:14
  • Komandolar YPG'nin inlerine girdi! İlk görüntüler!25 Ocak 2018 Perşembe 00:13
  • Türkmen Dağı operasyonu tamamlandı25 Ocak 2018 Perşembe 00:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri