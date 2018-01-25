Zeytin dalı Yunanistan'a battı!

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin karışık açıklamaları için “Çelişen açıklamaların, ABD yönetiminin rekabet halindeki baskıları dengeleme girişimi olduğu anlaşılıyor” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan ve karadan devam eden operasyonlarla Afrin'i teröristlere dar etti.

Örgüte büyük bir darbe vuran Mehmetçik, dış odakların rahatsızlığına neden oldu.

Amerika ve bazı ülkelerden üst üste gelen açıklamalardan sonra, Yunanistanda Türkiye karşıtı cephede yer aldı.

Ekonomik krizden çıkamayan ve iflasa doğru sürüklenen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KORKUNÇ SONUÇLAR DOĞRURABİLİR

Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin uluslararası hukuk açısından sorun olacağını ifade eden Kocias, bunun korkunç sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

ZEYTİN DALI HAREKATI KAYGI VERİCİ

Brüksel'de konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi, bütün Orta Doğu ve uluslararası hukuk için yeni sorunlar getiriyor. Kıbrıs sorunu gibi açık bölgesel sorunlar üzerindeki yan etkileri konusunda ayrıca endişeliyiz. Bu nedenle adil bir çözüm için her yeni girişimi destekleyeceğimiz hususunu tekrar ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsviçre'de gerçekleşen Davos Forumu'nda Türkiye hakkında sert ifadeler içeren bir konuşma yapan Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

''Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor'' ifadelerini kullanan Çipras, 2016 yılında Türkiye ve AB arasında yapılan göçmen anlaşmasını 'zor ama gerekli' olarak nitelendirdi.