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ABD ağlamaya başladı: Münbiç'e girerseniz bizim asker ne olacak?

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Amerikalı üst düzey bir yetkili, Zeytin Dalı Harekatı'nın Münbiç'e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını belirtti.
ABD ağlamaya başladı: Münbiç'e girerseniz bizim asker ne olacak?
ABD ağlamaya başladı: Münbiç'e girerseniz bizim asker ne olacak? ABD ağlamaya başladı: Münbiç'e girerseniz bizim asker ne olacak? ABD ağlamaya başladı: Münbiç'e girerseniz bizim asker ne olacak?

Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Afrin'de etkili bir operasyon gerçekleştiren TSK ve ÖSO birlikleri bir yandan bölgedeki terör unsurlarını yok ederken, diğer yandan da yeni operasyonlara hazırlanıyor.

En son Azez kolunu açan TSK'nın buradan Münbiç'e ilerlemesi hedefleniyor. Ancak bu durum ABD'yi endişeye sevk ediyor.

ABD 'ORTAKLARININ' GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Amerikalı üst düzey bir yetkili, Afrin'deki terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın Münbiç'e doğru ilerlemesinden bölgedeki ABD güçlerinin güvenliği nedeniyle endişe duyduklarını, bu endişenin Ankara'ya iletildiğini belirtti.

Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Afrin'deki harekatın doğudaki Münbiç'e doğru devam etmesi ihtimalinden endişeli olduklarını kaydetti. Yetkili, bu endişenin Ankara'da salı günü iki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Türk tarafına iletildiğini söyledi.

"MÜNBİÇ'TEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Yetkili, "Münbiç civarında Amerikan güçleri var. Sahadaki güçlerin güvenliği bizim bir numaralı endişemiz. Bu endişe Türkiye'ye iletildi." dedi.

Amerikalı yetkili, ABD yönetiminin, daha önce yaptığı "YPG güçleri Fırat’ın doğusuna gidecek" taahhüdünü yerine getirmediği hatırlatılarak Münbiç'i Münbiç halkının idare etmesi gerektiğine yönelik açıklamalara karşın YPG/PKK'nın buradan çıkmamasının tutarsızlık olup olmadığı sorusu üzerine, "Münbiç’in geleceği nasıl şekillenecek bunu bilemem ama Münbiç’i kontrol eden Münbiç halkı olmalı. Türk yetkililer, YPG’yi Fırat’ın doğusunda görmek istediklerini bize söylediler. Bu da Washington’a iletildi." ifadesini kullandı.

SİLAHLAR ABD ASKERLERİNE GİTMİŞ

ABD'li yetkilinin değindiği bir diğer konu da Türkiye'ye taahhüd ettiği YPG'ye verilen silahların toplanması oldu.

Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'ye ABD'nin silah yardımı yaptığı ve bunları toplama sözü verdiği hatırlatılan yetkili, "Bu taahhüdümüzü yerine getirmeye niyetli olduğumuzu Türk tarafına söyledik." dedi.

"Hala silah vermeye devam ediyor musunuz?" sorusu yöneltilen yetkili, buna ABD Savunma Bakanlığının cevap verebileceğini, bu zamana kadar yapılan sevkiyatların büyük çoğunluğunun ABD askerlerine gittiğini ve bunların çoğunun da gıda, mühimmat, yaşam malzemesi ve diğer malzemelerden oluştuğunu savundu.

SINIR GÜÇLERİ YOK PYD İLE DEVAM

Türkiye'nin tepkisine neden olan "YPG/PKK'lılara eğitim verilmesi" konusuna değinen ABD'li üst düzey yetkili, "Suriye sınır gücü" adlı bir oluşumun bulunmadığını, "bunun kamuoyuna yanlış aktarıldığını" savundu.

Bir sınır gücü oluşturma planlarının da bulunmadığını belirten Amerikalı yetkili, "DEAŞ üyelerinin komşu ülkelere kaçmasını engellemek için Suriye Demokratik Güçleri (PYD/PKK) ile çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Suriye sınır gücü" yerine doğru tanımlamanın ne olacağını sorusu üzerine yetkili, bu sorunun ABDSavunma Bakanlığına (Pentagon) sorulması gerektiğini belirterek "Yanlış aktaranlar onlardı." dedi.

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