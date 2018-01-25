İsrail ve Almanya'dan büyük panik!

İsviçre'deki 48. Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Netanyahu, Alman ve Kanadalı mevkidaşları Merkel ve Trudeau ile İran nükleer anlaşmasını görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Alman ve Kanadalı mevkidaşları Angela Merkel ve Justin Trudeau ile İran'la imzalanan nükleer anlaşmayı görüştüğü bildirildi.

İsrail haber kanalı MAKAN'a göre, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 48. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Netanyahu, Almanya Başbakanı Merkel ve Kanada Başbakanı Trudeau ile bir araya geldi.

Netanyahu, Merkel'le görüşmesinde, İran'la varılan anlaşmada köklü değişiklikler yapılması gerektiğini ve bu ülkenin nükleer programına devam etmesinin engellenmesi için söz konusu değişikliklerin yüzeysel olmaması gerektiğini vurguladı. Görüşmede Merkel'in, İsrail'in endişelerini anlayışla karşıladığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasından verdiği haberde de Netanyahu-Trudeau görüşmesinde, İran'ın bölgedeki konumu ve İsrail ile Kanada arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı duyuruldu.

Uzun müzakerelerin ardından İran, P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ile 2015'te nükleer programının durdurulması ve karşılığında Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının kaldırılması konusunda anlaşma imzalamıştı. Kanada da 2016 yılı başında İran'a yönelik yaptırımları kısmi olarak kaldırmış ve bu ülkeyle diplomatik ilişkilere yeniden başlamıştı.