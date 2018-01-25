Devletten 831 liralık dev destek

Bu yıl da büyük destek ve teşvik alan işveren sadece asgari ücret ödeyecek, kalan 831 liralık prim ve vergileri devlet karşılayacak. En büyük destek bilişim ve imalata yapılacak.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği sayesinde 2 milyona yakın vatandaş iş bulurken, hükümetin verdiği teşvikler de sürece büyük katkı sağlamıştı. Geçen yıl her bir işçi için 773 lira tutan prim ve vergi ödemeleri İŞKUR tarafından karşılandı. Söz konusu destekler bu yıl genişletilirken yeni destekler devreye sokuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konudaki duyurusu da yayımlandı. Buna göre imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama ilave her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergilerini devlet karşılayacak.

Daha önce sadece brüt asgari ücret üzerinden verilen destek bu yıl ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecek. Böylece teşvik miktarı 1000 lira sınırını geçerek 2 bin liraya kadar çıkacak.

2020'YE KADAR GENÇLERE DESTEK

İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017'de olduğu gibi 2018'de de asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edilecek. Böylece işveren sadece net asgari ücreti öderken kalan tüm maliyetleri devlet karşılamış olacak.

18-25 yaş arası genç, kadın ve engelliye teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı getirildi. Bu teşvikler 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek.

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, 1 ila 3 arasında çalışanı olan imalat işyerlerinin 2018'de mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin ücret ve sosyal güvenlik primleri ve vergileri bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödenecek. Böylece küçük işyerleri yeni aldıkları elemana yıl boyunca sadece 6 ay maaş ödemiş olacak.

Çalışmaya başladığı için yetim aylığı alan gençlere de müjdeli haber geldi. 18-25 yaş aralığında öğrenci olup da çalışmaya başlayanların yetim aylıkları kesilmeyecek.

Asgari ücrete verilen 100 TL'lik Hazine yardımı bu yıl da devam edecek.

TEŞVİK ŞARTLARI NELER?

- SGK'ya borcunu ödemeyen, yapılandırmayan ve sigortasız işçi çalıştıranlar teşviklerden yararlanamayacak.

- Sosyal Destek Primi'ne tabi çalışanlar yani emekliler yararlanamayacak.

- İşe alınacak kişilerin son 3 aydır işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihte İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor.

- İşverenin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor.

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta ile işsizlik sigortası primi, idari para ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlanması bulunmayanlar.