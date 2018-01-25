İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İBB'den yapılan açıklamada "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şehitler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi. Açıklamada sürücülere, alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu.
ERDOĞAN'IN TARABYA KÖŞKÜ'NDE KALDIĞINDA KULLANDIĞI YOL
Sarıyer Kalender Orduevi önünde çöken yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya Köşkü’nde kaldığı zaman kullanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İstanbul’dayken Kalender Orduevi’nde kalıyor.
2 OCAK’TA SU BORUSU PATLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayının ilk günlerinde Tarabya Köşkü’nde kaldı. 2 Ocak’ta Kalender orduevinin önündeki su borusu patladı. Sahil yolu su altında kaldı. Erdoğan makam aracıyla bu suyun içinden geçerek sahil yoluna geçiş yaptı. Bugün tam da o noktada çökme yaşandı.
İSKİ'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sarıyer Yeniköy Mahallesi’nde 900 mm çaplı ana isale borusunda meydana gelen arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana geldiğini açıkladı. Arıza nedeniyle ilçedeki bazı mahallelere su verilemediği ifade edildi.
İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde Sarıyer’in Yeniköy Mahallesi’nde yer alan 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer ilçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu mahallelerine su verilememektedir" denildi.