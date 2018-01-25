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Yürürlüğe girdi! Kredi yasaklandı

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Yürürlüğe girdi! Kredi yasaklandı
Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içi ve yurt dışından temin edilen döviz kredilerini kapsayan düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Yürürlüğe girdi! Kredi yasaklandı Yürürlüğe girdi! Kredi yasaklandı Yürürlüğe girdi! Kredi yasaklandı

Hazine Müsteşarlığı’nın döviz cinsinden temin edilen kredilere ilişkin düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre kredi kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon doların altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredibakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacak.

Kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunlu oldu.

Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dahil), finansal kiralamaşirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk Lirası krediye dönüştürülecek.

Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki şubeleri (bankaların off-shore şubeleri dahil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından kullandırılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk Lirası krediye dönüştürülecek.

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