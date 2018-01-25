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Bun yapmayan yandı! Cezası 42 bin lira...

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Bun yapmayan yandı! Cezası 42 bin lira...
Kullanımı tehlikeli asansörlerin bakımını yaptırmayan bina sorumlusuna veya kat maliklerine ilgili yönetmeliğe göre bin ile 42 bin lira arasında ceza kesiliyor.
Bun yapmayan yandı! Cezası 42 bin lira... Bun yapmayan yandı! Cezası 42 bin lira... Bun yapmayan yandı! Cezası 42 bin lira...

Kullanımı tehlikeli 87 bin asansörün iyileştirilmesi için toplam 1 milyar liralık bütçe ayırmak gerekiyor. Bir asansörde detaylı iyileştirme yapmanın maliyeti ortalama 12 bin TL. 

Öte yandan bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumlu. Yaptırmayan bina sorumlusuna veya kat maliklerine ilgili yönetmeliğe göre bin ile 42 bin lira arasında ceza kesiliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam 477 bin asansörden 356 bininde periyodik kontrol yapıldı. Bunlardan 87 binine kullanımı tehlikeli anlamına gelen kırmızı etiket verildi. Bu sayının şu ana kadar denetlenebilen asansör sayısı olduğu göz önüne alınınca, riskli asansör sayısının daha da artacağı anlaşılıyor. Piyasalarda, kırmızı etiketli bir asansörde yapılacak ciddi bir iyileştirmenin genel olarak 3-4 bin liraya mal olacağı belirtiliyor. Ancak motor, kumanda panosu gibi ana aksam parçalarının değiştirilmesi durumunda fiyatlar 10-15 bin liraya yükselebiliyor. Hatta zaman zaman fiyatlar bu rakamları da aşabiliyor. Ortalama 12 bin liradan hesaplandığında 87 bin kırmızı asansörde yapılacak iyileştirmenin maliyeti de 1 milyar lirayı buluyor. Kırmızı etiketli bir asansörün iyileştirilmesi için 30 gün müddet veriliyor.

YENİ ASANSÖR FİYATI 50 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Türkiye’de, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Makina Mühendisleri Odası ile birlikte toplam 31 A tipi muyane kuruluşu var. Bu firmalardan Royalcert’in Türkiye CEO’su Alphan Namlı, ilk kontrol ücretinin 200 lira civarında olduğunu belirterek, eksikliklerin tamamlanmasının ardından 30 gün sonra yapılacak muayenin ise ücretsiz olduğunu söyledi. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayiciler Derneği Başkanı İzzet Güven, 5 katlı bir binaya konulacak asansörün fiyatının 50-55 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkacağını belirtiyor. Güven, ithal asansör fiyatlarının ise yüzde 20 ile 25 daha pahalı olduğunu belirtti.

2017 ASANSÖR TAKİP KONTROL SONUÇLARI

Kırmızı etiketli: 87 bin

Sarı etiketli: 4 bin 926

Mavi etiketli: 13 bin 50

Yeşil etiketli: 129 bin 326

121 BİN ASANSÖR HİÇ DENETLENEMEDİ

Toplam asansör sayısı 477 bin

Denetimi yapılan asansör 356 bin

Kırmızı etiketli asansör 87 bin

Kesilen para cezası 7 milyon TL

Asansör sektörü 500 milyon dolar ciroya sahip.

Montaj ve aksam firma sayısı 2.285 adet.

Asansörlere ait aksam ve parça ithalatı 106.2 milyar dolar.

KREDİ KOLAYLIĞI BULUNMUYOR

Bir asansörün bakım, onarım maliyeti 10-15 bin lirayı bulabiliyor. Apartman yönetiminin hukuki bir varlığı olmadığı için bankalar bu işe özgü kredi açamıyor. Sektörde, bankaların bu konu hakkında bir çalışma başlatmasının gerekli olduğu konuşuluyor.

CEZASI 42 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan sorumlu. Yaptırmayan bina sorumlusuna veya kat maliklerine ilgili yönetmeliğe göre bin ile 42 bin lira arasında ceza kesiliyor.

AYLIK BAKIMI 1.350 TL’YE VARAN MALİYET ZORLUYOR

Asansörde kritik öneme sahip güvenliğin ihmal edilmesinde bakım ve kontrollerin maliyetli olarak görülmesi öne çıkıyor. Uzmanlara göre asansör başına en az 350 liradan başlayan ve bin 350 liraya kadar ulaşan aylık maliyetlerin bakımı olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Yıllık kontrollerin maliyeti 183 liradan başlayıp binanın kat yüksekliğine göre artarken, 350 liradan başlayan aylık bakım ücreti on katlı binada bin 350 liraya kadar çıkıyor. Asansörlerin güvenli çalışabilmesi için aylık bakımın yapılması gerekiyor.

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