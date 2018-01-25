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Haddini aşan Yunan başkana Aziz Yıldırım'dan tepki

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Haddini aşan Yunan başkana Aziz Yıldırım'dan tepki
Sosyal medyada yazdıklarıyla Fenerbahçe taraftarının tepkisini çeken Panathinaikos başkanı Giannakopoulos'a, Aziz Yıldırım'dan ağır uyarı geldi.
Haddini aşan Yunan başkana Aziz Yıldırım'dan tepki Haddini aşan Yunan başkana Aziz Yıldırım'dan tepki Haddini aşan Yunan başkana Aziz Yıldırım'dan tepki

Fenerbahçe ile Panathinaikos arasında geçen sezon başlayan rekabet Yunan ekibinin çılgınlıklarıyla tanınan başkanı Dimitris Giannakopoulos’un İstanbul’daki maça gelmesiyle zirve yapmış, Sarı-Lacivertli taraftarlar ile Yunan Başkan sosyal medyada twitter üzerinden kapışmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlara yönelik yayınladığı mesajı ağır bir tehdit ve küfürle bitiren, Giannakopoulos, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı arayarak özür dilemek istedi ama belki de hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Yunan Başkana ettiği küfürleri misliyle iade eden Yıldırım, “Benden değil kamuoyu önünde Türk halkından özür dile” ifadesini de kullanırken, “İstanbul’a gelmem nasıl karşılanır” sorusunu, “Bir daha sakın buraya geleyim deme” şeklinde cevapladı.

Giannakopoulos’a Euroleague’in ardından FIBA’dan da ağır ceza geleceği öğrenildi.

Skandal paylaşım

Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Fenerbahçe taraftarına yönelik, “Bir daha ailemi hedef alırsanız, sizi evinizde bulur ....... hem de ..... kadar” yazmıştı. Yunan Başkan dev bir salatalıkla çektirdiği fotoğrafı da paylaşmıştı.

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