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Sema'nın ailesi 7 yıldır çalmadık kapı bırakmadı!

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Sema'nın ailesi 7 yıldır çalmadık kapı bırakmadı!
Bursa’da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Sema Karakoca’nın cinayeti aradan geçen uzun yıllara rağmen halen çözülemedi.
Sema'nın ailesi 7 yıldır çalmadık kapı bırakmadı! Sema'nın ailesi 7 yıldır çalmadık kapı bırakmadı! Sema'nın ailesi 7 yıldır çalmadık kapı bırakmadı!

Dosyanın tozlu raflara kalkmasından endişe eden genç kızın ailesi, çalmadık kapı bırakmadı, ancak bir sonuç çıkmadı. 

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi iken 19 Şubat 2011 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladıktan sonra ortadan kaybolan ve o zaman 19 yaşındaki olan Sema Karakoca’nın cansız bedeni 10 gün sonra bulunmuştu. Nilüfer'in Badırga köyünde bacakları kesilmiş, boynu ve göğsü yarılmış ve vücudu köpekler tarafından parçalanmış şekilde bulunan cesedin Sema Karakoca’ya ait olduğunu ailesi adli tıpta teşhis etmişti.

"Katili bulunamadı"

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında genç kızın katil zanlısı olarak gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Görükle’de yaşayan şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde Sema’nın DNA’sına rastlanmayınca, bir süre cezaevinde yatan 5 şüpheli, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.Sema öldürüldüğünde jandarma sorumluluğunda olan Görükle bölgesi, bir süre sonra polise devredildi. Savcılık, Ankara'da oturan ailenin isteği üzerine, soruşturma dosyasını jandarmadan alıp polise verdi. Soruşturmayı özel ekiple yeniden başlatan polis, 120 kişinin ifadesine başvurdu. Görükle'de faaliyet gösteren tüm esnafın ifadesi alınırken, bölgedeki tüm güvenlik kamera görüntüleri yeniden incelendi. Ancak bir sonuç çıkmadı.

"Aile isyan etti"

Semanın Ankara’da yaşayan ailesi 7 yıldır katillerin bulunamamasına isyan ederken, çalmadık kapı bırakmadıklarını ancak gittikleri her yerden elleri boş döndüklerini söyledi. Vahşi bir cinayete kurban giden genç kızın babası Mehmet Karakoca, katillerin korunduğunu yoksa bugüne kadar mutlaka bulunmuş olmaları gerektiğini söyledi.

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