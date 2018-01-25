Bakan açıkladı! 5 bin kişi alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesinde düzenlenen "Trafik Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Buradaki konuşmasına Afrin'deki askerlere başarılar dileyerek başlayan Bakan Soylu, Mehmetçiğin şanlı Türk tarihine bir kahramanlık destanı daha eklemelerini temenni etti. Ardından trafik kazalarına değinen Soylu, yeni yıla moral bozucu bir tabloyla başlanıldığını ifade etti.

Ocak ayının 1'inden 22'sine kadar 11 tane otobüs kazası meydana geldiğini sözlerine ekleyen Soylu "Bu kazalarda 29 can kaybı var, yaralı sayısı ise 204. Bu kabul edilebilir bir bilanço değildir. Üzerinde düşünmemiz gereken bir tablodur" diye konuştu.

Şu anda 21 bin civarında trafik polisinin mevcut olduğunu ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 26 bine çıkaracaklarını belirten Bakan, sözlerine şöyle devam etti: Trafik ekiplerinin motosiklet sayılarında da önemli bir adım atılacak, bu fark hissedilecek. Jandarma ekiplerinin üniformalarında değişikliğe gidildi. Polisimizde de esas itibarıyla inşallah önümüzdeki günlerde yeni kıyafetler başlayacak. Ama trafik polislerinde daha görünür olmayı sağlayabilecek bir düzenlemeyi arkadaşlarımız hazırlıyor. Yani trafik polisi, hem kıyafetiyle, hem aracıyla, hem teçhizatıyla hem de donanımıyla birlikte bambaşka bir noktada olacak.

İçişleri Bakanı, Hali hazırda 21 bin civarında trafik polisi olduğunu 2018 yılı sonuna kadar bu rakamın 26 bine çıkarılacağını 5 bin kişilik alımın bu yıl içerisinde gerçekleşeceğini söyledi.