25 Ocak 2018 Perşembe9 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:14Öğle 13:22İkindi 15:55Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 119.719 0.06
  • Altın: 163,928 0.40
  • Dolar: 3,7462 0.20
  • Euro: 4,6514 0.51

Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!

»
Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!
Birçok ülkede vergi mükellefi konumuna gelen Apple, kârını korumak için vergileri doğrudan kullanıcılara yansıtmaya başladı
Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam! Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam! Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!

Apple, App Store'dan satılan uygulamalar ve uygulama içi satın almalara zam yaptı. Zamdan etkilenen birkaç ülke arasında Türkiye de yer aldı.

Vergi konusunda çok eleştirilen ve ABD'deki son yasa ile deniz aşırı ülkelerdeki parasını anavatanına sokan Apple, dünyanın geri kalanında da vergi açılımı yaptı. Ancak bu açılım kullanıcıların cebini yakacak.

Apple'dan uygulama geliştiricilerine gönderilen bir e-postada, artık Ermenistan, Belarus, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye'de uygulamaların vergili fiyatlarıyla satılacağını duyurdu. Buna göre, Türkiye'deki iOS kullanıcıları uygulamalar için yüzde 18 daha fazla ödeyecek.

Ermenistan ve Belarus'a yüzde 20 zam yapılırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zam oranı ise yüzde 5 olarak duyuruldu.

KAYNAKHABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!Birçok ülkede vergi mükellefi konumuna gelen Apple, kârını korumak için vergileri doğrudan kullanıcılara yansıtmaya başladı
WhatsApp ücretli mi oluyor? Sakın o hataya düşmeyinWhatsApp ücretli mi oluyor? Sakın o hataya düşmeyinDünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı kullanıcılara ödeme yapmaları gerektiğine dair mesajlar yolladı. Peki WhatsApp ücretli mi olacak?
Telefon yavaşlatma davasına Samsung'da katıldı!Telefon yavaşlatma davasına Samsung'da katıldı!İtalya Rekabet Kurumu Apple'ın ardından Samsung'dan da telefonların yavaşlatıp yavaşlatmadığı konusunda bilgi istedi
Süper kamyon yola çıktı, görenleri şaşırttıSüper kamyon yola çıktı, görenleri şaşırttıTesla'nın elektrikli kamyonu Semi, Kaliforniya sokaklarını arşınlamaya başladı. Kamyon ilk sokak sürüş denemesinde meraklı gözlerin markajına alındı.
Nokia'nın sürprizi 5 kameralı telefon!Nokia'nın sürprizi 5 kameralı telefon!Nokia'nın üzerinde çalıştığı ve çok ses getireceği söylenen yeni akıllı telefon modelinin vurucu özelliği, süper kamerası olabilir.
iPhone üretimi durduruluyor!iPhone üretimi durduruluyor!Günümüzün en gözde cep telefonu Apple'ın iPhone X üretimini yakında sonlandıracağı düşünülüyor. Kaynak ise Apple konularındaki başarılı analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo.
  • iPhone X'a "çentiksiz" rakip19 Ocak 2018 Cuma 12:58
  • Windows 10 güncellemesi yapmayanlar dikkat!18 Ocak 2018 Perşembe 15:49
  • Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi17 Ocak 2018 Çarşamba 15:48
  • iPhone X'a rakip geliyor17 Ocak 2018 Çarşamba 15:37
  • WhatsApp'a yeni özellik: İstenmeyen mesajlara son!17 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
  • Google sanat dünyasındaki ikizinizi bulacak16 Ocak 2018 Salı 11:15
  • Teknolojide en büyük ikinci halk arz12 Ocak 2018 Cuma 15:45
  • iPhone'unuz güvende mi? Apple'dan güvenlik uyarısı12 Ocak 2018 Cuma 14:16
  • Talimat Zuckerberg'den: Facebook kabuk değiştiriyor!12 Ocak 2018 Cuma 13:01
  • Tesla'dan güneş enerjisi depolayan kiremitler11 Ocak 2018 Perşembe 15:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri