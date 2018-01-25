Airbus, Türkiye'deki endüstriyel işbirliğini güçlendirmek amacı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Muatabakat Zaprı imzalandı.
Anlaşma kapsamında Airbus, Türkiye'den alımlarını geliştirmeye devam edecek ve 2020-2030 yıllarında Türk tedarikçilerden 5 milyar dolarlık alım yapacak.
Airbus, 2020 yılına kadar da 2 milyar dolarlık alım planlıyor.
25 Ocak 2018 Perşembe9 C.Evvel 1439
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Dünya devinden 5 milyar dolarlık Türkiye planı!
Airbus, Türkiye'den 2020-2030 yılları arasında 5 milyar dolarlık alım yapmayı planlıyor.
Airbus, Türkiye'deki endüstriyel işbirliğini güçlendirmek amacı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Muatabakat Zaprı imzalandı.
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