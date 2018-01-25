İtalya'nın Milan şehrinde Porta Garibaldi bölgesine yolcu taşıyan treninin sabah saatlerinde raydan çıkması sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı. Aracın içinde mahsur kalan yolcuları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
25 Ocak 2018 Perşembe9 C.Evvel 1439
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İtalya'da yolcu treni raydan çıktı
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