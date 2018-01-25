25 Ocak 2018 Perşembe9 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:14Öğle 13:22İkindi 15:55Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 119.719 0.06
  • Altın: 163,928 0.40
  • Dolar: 3,7462 0.20
  • Euro: 4,6514 0.51

İtalya'da yolcu treni raydan çıktı

»
İtalya'da yolcu treni raydan çıktı
İtalya'nın Milan şehrinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.
İtalya'da yolcu treni raydan çıktı İtalya'da yolcu treni raydan çıktı İtalya'da yolcu treni raydan çıktı

İtalya'nın Milan şehrinde Porta Garibaldi bölgesine yolcu taşıyan treninin sabah saatlerinde raydan çıkması sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı. Aracın içinde mahsur kalan yolcuları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1-442.jpg2-372.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mehmetçik vurunca birbirlerine düştüler! Amerika'yı böyle tehdit ettilerMehmetçik vurunca birbirlerine düştüler! Amerika'yı böyle tehdit ettilerAfrin'de Mehmetçik'ten ağır darbeler alan YPG'li teröristler, Amerika'yı Deyrizor bölgesini boşaltmakla tehdit etti.
ABD'li uzmandan itiraf gibi açıklamalar: PYD/PKK'yı bilseler dehşete düşerlerABD'li uzmandan itiraf gibi açıklamalar: PYD/PKK'yı bilseler dehşete düşerlerABD'li Ortadoğu Dış Politika Direktörü Luke Coffey, ABD'nin dış politikasındaki gerçeklerin anlatılması halinde "sıradan bir Amerikan vatandaşının dehşete düşeceğini" söyledi.
İtalya'da yolcu treni raydan çıktıİtalya'da yolcu treni raydan çıktıİtalya'nın Milan şehrinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 2 kişi yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.
Lavrov ve Tillerson görüştüLavrov ve Tillerson görüştüRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye'nin kuzey bölgelerindeki operasyonları ve Kore Yarımadası'ndaki durumu görüştü.
NYT: ABD, Türkiye’ye karışık mesaj yolluyor!NYT: ABD, Türkiye’ye karışık mesaj yolluyor!New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin karışık açıklamaları için “Çelişen açıklamaların, ABD yönetiminin rekabet halindeki baskıları dengeleme girişimi olduğu anlaşılıyor” dedi.
İsrail'den skandal yasa tasarısına ilk onay!İsrail'den skandal yasa tasarısına ilk onay!İsrail askerlerince şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısı Knesset'teki ilk oylamada kabul edildi
  • ABD'den kritik ziyaret!25 Ocak 2018 Perşembe 11:02
  • İsrail ve Almanya'dan büyük panik!25 Ocak 2018 Perşembe 11:01
  • ABD ağlamaya başladı: Münbiç'e girerseniz bizim asker ne olacak?25 Ocak 2018 Perşembe 11:00
  • İngiltere'den Batı'ya Türkiye için NATO çağrısı!25 Ocak 2018 Perşembe 10:40
  • Erdoğan'dan Merkel'e sürpriz teşekkür!25 Ocak 2018 Perşembe 10:21
  • Türkiye’nin önü açılıyor! Ve Ruslar oradan da çekildi25 Ocak 2018 Perşembe 10:20
  • 'Rusya Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamaz çünkü...'25 Ocak 2018 Perşembe 09:55
  • TSK Münbiç'in batısındaki hedefleri vurdu!25 Ocak 2018 Perşembe 00:14
  • Komandolar YPG'nin inlerine girdi! İlk görüntüler!25 Ocak 2018 Perşembe 00:13
  • Türkmen Dağı operasyonu tamamlandı25 Ocak 2018 Perşembe 00:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri