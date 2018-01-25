Tam zamanında ‘Zeytin Dalı’

Türkiye’nin başlattığı harekatla aralarında 100 kilometre menzilli füzelerin de bulunduğu silahları kullanmak için eğitim alamayan örgütün planları bozulmuş oldu.
Zeytin Dalı Harekatı Başladıktan sonra ABD’den Türkiye’ye ‘güvenli bölge’ teklifi ve ‘birlikte çalışalım’ mesajları dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütüne verilen silahların toplanması gerekitiğini söyledi.
Peki silahlar YPG için ne anlam ifade ediyor? Uzmanlara göre ABD’nin verdiği modern silahlar kurmayı planladıkları terör ordusunun alt yapısını oluşturacaktı. Ancak örgüt bunları kullanma kabiliyetine ulaşmadan Türkiye harekat için düğmeye bastı.