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Bebek katilinin Afrin acısı!

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Bebek katilinin Afrin acısı!
TSK'nın terör örgütlerinden arındırmak için Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı terör örgütü PKK'yı çılgına çevirdi.
Bebek katilinin Afrin acısı! Bebek katilinin Afrin acısı! Bebek katilinin Afrin acısı!

Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra, bu operasyon nedeniyle en büyük ıstırabı, İmralı sakini Abdullah Öcalan çekiyor olmalı.

PKK’ya başka yerlerde yapılan operasyonların hiçbiri Afrin’deki kadar onun canını acıtmamıştır.

Neden mi?

Devletin resmi kayıtlarına göre PKK, 1970’lerin sonunda Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin Fis Köyü’nde kuruldu.

Ama o dönemde PKK ismi yoktu.

Örgüt, ‘Apocular’ diye biliniyordu.

PKK ismini ise Afrin’de aldı.

Bu nedenle Deneyimli siyasetçi Ömer Vehbi Hatipoğlu, 20 Ocak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın hedefindeki bu kenti, “PKK’nın ana rahmine düştüğü alan” olarak tanımlıyor.

ÖCALAN TÜRKİYE’DEN KAÇINCA İLK AFRİN’E YERLEŞİYOR

Afrin’de PKK’nın aşağı yukarı 40 yıllık bir geçmişi var.

Öcalan, Türkiye’den kaçtıktan sonra buraya yerleşti, Amanos Dağları’nın Suriye’ye uzanan yamaçlarındaki köylerde kendine taraftarlar buldu, milis güçleri oluşturdu.

Uzun yıllar Afrin’de yaşadıktan sonra, ayrılıkçı fikirlerini büyütmek için Bekaa Vadisi’ne geçti.

Yani, PKK’nın, Öcalan’ın, Bekaa Vadisi’nden daha önce bir Afrin geçmişi var.

Terör örgütü lideri Afrin vurulduğu için büyük ıstırap çekiyor olmalı dememin sebebi bu.

Bilgileri Mehmet Acet Yenişafak'taki köşesinde paylaştı...

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