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Son maaşı ile iş kurdu şimdi talebe yetişemiyor

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Son maaşı ile iş kurdu şimdi talebe yetişemiyor
Antalya’nın Aksu ilçesinde 3 ay önce son maaşı ile 100 tavuk alarak çiftlik kuran vatandaş, yaşadığı ilçeye yumurta yetiştirmekte zorlanıyor.
Son maaşı ile iş kurdu şimdi talebe yetişemiyor Son maaşı ile iş kurdu şimdi talebe yetişemiyor Son maaşı ile iş kurdu şimdi talebe yetişemiyor

Antalya’nın Aksu ilçesi Macun Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Uysal, yazın mevsimlik olarak çalıştığı otellerden kış aylarında sezon kapandığı için ayrıldı. Kışın yaklaşık 6 ay otellere çalışmaya gidemeyen Uysal, kendisine yeni bir ekmek kapısı aradı.

Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son maaşı olan bin 600 TL’ye internet üzerinden 100 tane cibi tavuk alan Uysal, kendisine orman içerisinde küçük bir çiftlik kurdu. Burada yaklaşık 3 aydır büyüttüğü tavuklardan günlük yumurta almaya başlayan Uysal, 70 bin nüfusa sahip ilçeye yumurta yetiştiremediğini kaydetti.

"Tavuklarımın yumurtasına çok talep var"

Mehmet Uysal, destek verilmesi durumunda çiftliğini daha da büyütmeyi hedefliyor. Uysal, kuş bakışı görünüme sahip bir konumda olan çiftliğinden orman ve arazi yangınlarını da anında görerek itfaiyeye haber veriyor.

140 tavuğuna her gün çocuğu gibi ilgi gösteren Uysal, "Yaz aylarında otelde çalışıyordum. Son maaşıma internet üzerinden tavuk aldım. Başka bir gelirim yok. Orman içerisinde kendime küçük bir çiftlik yaptım. Kimseye zararımız da yok. Bir duman gördüm mü hemen itfaiyeye haber veriyorum. Tavuklarımın yumurtasına çok talep var. Bir alan bir daha istiyor. Bir çok kişi sıraya geçti. 24 saat ben bunların yanında duruyorum. İmkanım olmadığı için ancak bu kadar yapabildim. Destek bulursam çiftliğimi büyüteceğim" dedi.

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