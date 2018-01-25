Fikret Orman açıkladı! 'Bir golcü almak istiyoruz'

Siyah beyazlılarda forvet transferinde Slimani, Gameiro, Chicharito'nun ardından gündeme Love ve Eto'o gelmişti.

Fikret Orman, yaptığı açıklamasında, "Dışarıda ve içeride olmak üzere birçok oyuncu bize gelmek istiyor. Ancak kulüpleri, Beşiktaş'ı adeta bir piyango gibi görüyorlar. Bizim mali yapımız, bütçe planlamamız var. Her kim olursa olsun taviz vermeyiz. Transfer süresi azalsa da son saate kadar temaslarımız sürecek. Bir golcü almak istiyoruz ama açıkçası bizim için olmazsa olmaz değil. Öncelik, kulübümüzün mali planına uyması" sözlerini sarf etti.

VAGNER LOVE, KARTAL'A YAKIN

Vagner Love, "Kariyerimin en olgun döneminde Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve ligde şampiyon olma fırsatını kaçırmak istemiyorum" sözleriyle Beşiktaş'a transferi için kolaylık istemişti.

228 GOL ATTI 82 ASİST

Kulüp kariyerinde 446 maça çıktı, 228 gol atıp 82 de asist yaptı. Brezilya Milli Takımı'nda ise 25 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.