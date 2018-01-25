Cenk için flaş sözler! 'Umarım başarısız olur'

Gallerli teknik direktör Turkish-Football'a Beşiktaş ve Cenk Tosun'la ilgili açıklamalar yaptı. 1998 yılında Beşiktaş'la Türkiye Kupası'nı kazanan Toshack, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili açıklamasıyla İngiliz basınında gündem oldu.

Toshack, Cenk Tosun'u tanımadığını ve onu yakında izleme fırsatı bulamadığını söyledi.

Gallerli Teknik Direktör, 'Everton'ın onun için çok para harcadığını biliyorum, ayrıca onunla ilgili iyi yorumlar da duydum' diye konuştu.

'Umarım başarılı olmaz'

Ancak Toshack açıklamasının devamında 'Yalnız ben koyu bir Liverpool taraftarıyım ve Everton bizim en büyük rakibimiz. Bu yüzden Cenk Tosun'un başarılı olmasını istemiyorum' diye konuştu.

Toshack 1970 ile 1978 yılları arasında Liverpool formasını giymişti. Cardiff'ten 150 bin pound'a transfer edilmişti.