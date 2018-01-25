Güpegündüz alkol alıp olay çıkardılar!

Olay, Atatürk Anıtı’nın bulunduğu Anıt Park ile Bölge İdare Mahkemesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol aldığı iddia edilen ve kimliği henüz bilinemeyen 2 kişi, alkolün de etkisiyle yoldan geçen vatandaşlara laf atmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlardan biri duruma tepki gösterince, 2 sarhoş adamı kıskaca alarak rahatsız etmeye başladı. Ayakta durmakta zorlanan sarhoşlar, sözlü atışmanın ardından yaşlı adamla itiş-kakış yaşamaya başladı.



Sarhoşlardan kurtulamayan yaşlı adam yerdeki parke taşını alarak sarhoşlardan kurtulmaya çalıştı. Dakikalarca süren itiş-kakışın ardından yaşlı adam defalarca, “Polis çağırın” diye bağırdı. Polisin geldiğini zanneden sarhoşlardan biri olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, diğeri ise parkta alkol almaya devam etti. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Polis ekipleri, parkta alkol almaya devam eden kişinin yanına gelerek kimlik kontrolü yaptı. 'Açık alanda alkol almak' suçundan cezai işlem uygulanan alkollü şahıs, yanına gelen polis ekiplerine, “Sizin işiniz ne? Polis olduğunuzu anladım da benimle işiniz ne? Kim? Ne yapmış da yani olay ne? Ben kavga etmedim. Hiçbir ortamda yoktum ki ben. Burada da 10 dakikadır alkol alıyorum” dedi.

Ardından polis ekiplerinden kendisini evine bırakmalarını isteyen alkollü şahıs, elindeki alkollü içeceklerle ekip arabasına binmek istedi. Polis tarafından ikna edilen şahıs, alkol şişelerini çöpe attıktan sonra ekip arabasıyla evine bırakıldı.