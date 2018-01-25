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Abdest alırken 9 bin lirası çalındı

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Abdest alırken 9 bin lirası çalındı
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde camide abdest alan kişinin 9 bin lirasını çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.
Abdest alırken 9 bin lirası çalındı Abdest alırken 9 bin lirası çalındı Abdest alırken 9 bin lirası çalındı

Alınan bilgiye göre, namaz kılmak için geldiği Ulu Cami'nin şadırvanında abdest alan Sait Özelçi'nin (68), ceketinin cebindeki 9 bin lirası çalındı. Paranın çalındığını fark eden Özelçi, başvurduğu polis merkezine durumu anlattı.

Hani Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, (PTS)  (Plaka Tanıma Sistemi) ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtlarını inceledi. Araştırma sonucunda paranın, hırsızlık yapmak için ilçeye bir araçla gelen ve hırsızlıktan kayıtları olan R.E, C.E, ve C.Ç. tarafından çalındığı tespit edildi.

Bunun üzerine söz konusu kişiler, çaldıkları parayla Diyarbakır'daki adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen 9 bin lira Hani İlçe Emniyet Amirliği’nde düzenlenen tutanakla Sait Özelçi'ye teslim edildi.

Özelçi, abdest alırken 9 bin lirasının çalındığını belirterek, "Abdest aldıktan sonra paranın çalındığını fark ettim ve çalanların peşinden çıktım. 

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