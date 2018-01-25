Abdest alırken 9 bin lirası çalındı

Alınan bilgiye göre, namaz kılmak için geldiği Ulu Cami'nin şadırvanında abdest alan Sait Özelçi'nin (68), ceketinin cebindeki 9 bin lirası çalındı. Paranın çalındığını fark eden Özelçi, başvurduğu polis merkezine durumu anlattı.
Hani Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, (PTS) (Plaka Tanıma Sistemi) ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtlarını inceledi. Araştırma sonucunda paranın, hırsızlık yapmak için ilçeye bir araçla gelen ve hırsızlıktan kayıtları olan R.E, C.E, ve C.Ç. tarafından çalındığı tespit edildi.
Bunun üzerine söz konusu kişiler, çaldıkları parayla Diyarbakır'daki adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen 9 bin lira Hani İlçe Emniyet Amirliği’nde düzenlenen tutanakla Sait Özelçi'ye teslim edildi.
Özelçi, abdest alırken 9 bin lirasının çalındığını belirterek, "Abdest aldıktan sonra paranın çalındığını fark ettim ve çalanların peşinden çıktım.
- Taraftar istedi, Ziya Doğan'ı getirdilerABD’li generale canlı yayında soğuk duş!Suriye Müslüman Kardeşleri'nden Afrin mesajıTürkiye ve Irak arasında bir ilk!Reyhanlı'ya 2 roket düştüPentagon'dan flaş YPG açıklamasıNATO'dan flaş Türkiye açıklamasıPYD, Suriye ordusunu Afrin'e çağırdıABD'den Erdoğan-Trump görüşmesi açıklamasıKremlin'den ABD'ye bir Suriye tepkisi daha!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:45 Güneş 08:13 Öğle 13:23 İkindi 15:56 Akşam 18:20 Yatsı 19:43
- 8°C Adana
- 5°C Adıyaman
- -6°C Afyon
- -1°C Ağrı
- -1°C Amasya
- -5°C Ankara
- 7°C Antalya
- 2°C Artvin
- 4°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 118.604 -0.87
- Altın: 162,696 -0.35
- Dolar: 3,7360 -0.07
- Euro: 4,6665 0.84
Abdest alırken 9 bin lirası çalındı
Alınan bilgiye göre, namaz kılmak için geldiği Ulu Cami'nin şadırvanında abdest alan Sait Özelçi'nin (68), ceketinin cebindeki 9 bin lirası çalındı. Paranın çalındığını fark eden Özelçi, başvurduğu polis merkezine durumu anlattı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Akademisyenin evinden çıkanlar şok etti!
- Abdest alırken 9 bin lirası çalındı
- 57 milyon dolar ödüllü yarışta botokslu deve şoku!
- Kartın geçerli değil dedi! Gaziyi otobüsten...
- Mesajını silmişti! Özkök tepki gösterdi
- Kömür yerine bununla ısınıyorlar!
- Afrin şehidinin eşinden duygulandıran paylaşım
- Şehit Özalkan’ın adı Telafer’de yaşayacak
- Yakup dede gönüllü oldu
- Şoke eden itiraf! Kocasını kızıyla birlikte...
- Sibel Eraslan'a yeni görev
- Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.