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PYD yandaşları Türkiye Büyükelçiliğine saldırdı

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PYD yandaşları Türkiye Büyükelçiliğine saldırdı
Terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu.
PYD yandaşları Türkiye Büyükelçiliğine saldırdı PYD yandaşları Türkiye Büyükelçiliğine saldırdı PYD yandaşları Türkiye Büyükelçiliğine saldırdı

İrlanda'daki kaynaklardan alınan bilgilerde, dün gerçekleşen olayda Raglan Road’daki Türk Büyükelçiliğine yaklaşık 40 kişilik terör örgütü yandaşının saldırı girişiminde bulunduğu öğrenildi. 

Büyükelçilik bahçesine giren bazı örgüt yandaşları, elçilik koruma görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. 

Terör örgütünü simgeleyen bez parçaları taşıyan örgüt yandaşları, binanın çevresinde bir süre slogan attı. 

Yaklaşık 45 dakika süren olay, İrlanda polisinin elçilik çevresinde ek önlem almasıyla sona erdi.

Almanya'da Diyanet camisine saldırı düzenlendi

Almanya’da DİTİB Ulu Cami'ne gece saatlerinde saldırı gerçekleştirilerek, gençlik lokalinde 7 adet cam ince uçlu ve ağır darbeli bir cisimle tamamen kırıldı. 
Almanya’nın Hannover bölgesinde bulunan Stade-Bützfleth DİTİB Ulu Cami'ne saat 02.00 sularında PKK örgüt elemanları tarafından bir saldırı düzenlendi. Saldırıda mescidin ön camları ve güney istikametindeki gençlik lokalinde 7 adet cam ince uçlu ve ağır darbeli bir cisimle tamamen kırıldı.

Nefret mesajları bırakıldı

Cam altındaki duvarlara 'Afrin ve intikam' yazısı yazıldı. Olayın ardından polise ihbarda bulunuldu.
Cami saldırıları, 2018 Ocak ayı itibariyle 6’ya yükseldi.

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