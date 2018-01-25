Azeri vekilden AKPM'de Zeytin Dalı çıkışı

Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi Delegasyon Başkanı Prof. Samad Seyidov, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) bazı meclis üyelerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı 'istila' şeklinde tanımlanması önerisine Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi delegasyon başkanı Samad Seyidov itiraz etti.



Çok tuhaf yaklaşımlar gördüğünü dile getiren Seyidov, şunları dile getirdi:

Bugün terörden neler çektiğimizi biliyoruz. Sadece Türkiye değil, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Azerbaycan… Terör, Avrupa sınırında bir kanserdir. Ve bir ülke, bu hastalığı engellemek için elinden geleni yapıyorsa, biz bu ülkenin müdahalesine raporumuzda 'istila' veya 'müdahale' diyemeyiz.



'HAYIR BAYANLAR BAYLAR...'

Türkiye'nin yaptığının iki terör örgütü olan DAEŞ ve PKK ile mücadele olduğunu söyleyen Seyidov, "Bunlar Avrupa insanlık için büyük tehditlerdir. Türkiye de bu tehdidi bertaraf etmek için harekete geçmiştir. Hayır bayanlar baylar, bu harekata istila denemez. Türkiye'nin bugün desteğimize ihtiyacı var. Terörle baş etmenin tek yolu budur ve Türkiye'nin bunu başaracağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Seyidov bu konuşmasını sosyal medya hesaplarında "Yaşasın bir millet, iki devlet" diyerek paylaştı.