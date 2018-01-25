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Avrupa Birliği'nde Türkiye tartışması

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Avrupa Birliği'nde Türkiye tartışması
Mülteci anlaşması kapsamında Türkiye'ye yapılacak olan toplam 6 milyar euroluk mali yardımın 3 milyar euroluk kısmının nasıl ödeneceği konusunda AB içerisinde tartışma yaşanıyor
Avrupa Birliği'nde Türkiye tartışması Avrupa Birliği'nde Türkiye tartışması Avrupa Birliği'nde Türkiye tartışması

Financial Times (FT) gazetesinde yer alan habere göre Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkeler, ikinci 3 milyar euroluk ödemenin tamamını birliğin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun finanse etmesini önerdi.
 
'Mali ve siyasi miyopluk'
 
FT'deki haberde, Komisyon'un ise bu öneriye, 3 milyar euroluk yükü tek başına omuzlamasının diğer alanlarda harcaması öngörülen para miktarını ve üye devletlerin Türkiye'nin bu yardımı nasıl kullandığını denetleme gücünü azaltacağını belirterek karşı çıktığı belirtildi.
 
Gazeteye konuşan bir AB diplomatı, önerinin "mali ve siyasi miyopluğun" bir örneği olduğunu belirterek, "Bu, çılgınca bir fikir" dedi.
  
Mart 2016'da anlaşmanın imzalanmasının ardından Türkiye'den botlarla Yunanistan'a geçen göçmen sayısı büyük oranda azalmıştı.
 
FT'ye konuşan bazı AB diplomatlarına göre anlaşma, Türkiye'nin AB ile kötüleşen ilişkisine rağmen yapıcı işbirliğinin geliştiği ender alanlardan biri oldu.
 
AB Bakanı Ömer Çelik ise geçen hafta yaptığı açıklamada 3 milyar euroluk ilk ödemenin yalnızca 1,7 milyarının yapıldığını belirtmiş ve "Suriyelilerin ihtiyaçlarını dikkate alınca bu ödemenin çok daha hızlı yapılması gerekir" demişti.

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