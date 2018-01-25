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İşçilerin maaşı tuğla ile ödendi

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İşçilerin maaşı tuğla ile ödendi
Çin'de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan bir fabrika işçilerinin maaş ödemeleri ile ilgili ilginç bir ödeme yöntemine başvurdu.
İşçilerin maaşı tuğla ile ödendi İşçilerin maaşı tuğla ile ödendi İşçilerin maaşı tuğla ile ödendi

Yaklaşık 30 işçisine 90 bin yuan (yaklaşık 52 bin TL) borcu bulunan fabrikanın çalışanları, borcun 80 bin yuanı karşılığında 290 bin tuğla almayı kabul etti. Bu işçi başına yaklaşık 9 bin 500 tuğlaya denk düşüyor.

Yerel yetkililerin ve mahkemenin devreye girmesinin ardından işçiler maaşlarının büyük kısmını para yerine tuğla olarak almayı kabul etti.

Fakat şirketin geriye kalan 10 bin yuanı ödemekte de zorluk çektiği bildiriliyor.

Jiangxi Daily'nin haberine göre; Çin'in sosyal medya sitesi Sina Weibo'da kullanıcılar, kırsal bölgelerden göç eden işçilerin daha önce de benzer sorunlarla karşılaştığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

Tüm Çin Sendikaları Federasyonu ise son beş yılda beş milyondan fazla işçinin ödenmemiş 30 milyar yuanlık maaşını almalarına yardımcı olduğunu açıkladı.

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