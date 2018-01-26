ABD'den Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgisi olmayan bir açıklama yapan Beyaz Saray'a sahip çıktı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Beyaz Saray'ın açıklamasının arkasında duruyoruz" ifadesi kullanıldı.
TÜRKİYE YALANLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın dün akşam yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray, görüşmenin içeriğiyle ilgisi olmayan bir açıklama yapmış, Türkiye ise bu açıklamaya tepki göstermişti.
ÇAVUŞOĞLU: AÇIKLAMAYI GÖRÜŞMEDEN ÖNCE HAZIRLAMIŞLAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış ABD tarafından. Dolayısıyla tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Hemen zaten görüşmeden kısa süre sonra bu açıklamayı yaptılar.
Ama önceden hazırlandığı görüşülmeyen konuları görüşmüş gibi yansıtan bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı zaten görüşmenin içeriğiyle ilgili."