NATO'dan flaş Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli." dedi.

Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında doğrudan temasta bulunulması çağrısı yaptı.

Stoltenberg, TSK'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:



'TÜRKİYE VE ABD'YE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM'

"Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var. Ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli. Türkiye dahil diğer ülkelerin liderleriyle görüştüğümde verdiğim mesaj bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta konuştum. ABD dahil ilgili diğer diğer ülkelerle düzenli irtibat içindeyiz. Suriye’nin kuzeyinde gördüğümüz sınamalar karşısında en iyi yolu bulmak için ABD ve Türkiye arasında doğrudan temas çağrısında bulunuyorum. "