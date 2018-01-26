Suriye Müslüman Kardeşleri'nden Afrin mesajı

Suriye Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.
"ZEYTİN DALI HAREKATI'NI DESTEKLİYORUZ"
Suriye Müslüman Kardeşler Teşkilatınca yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye’deki bütün bölücü projelere karşı olduğumuz için, geçici hükümetin denetimindeki ÖSO'ya bağlı Milli Ordu'nun, TSK'nin terör örgütü PYD ve YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılma kararını destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
BÜTÜN ASKERİ MUHALİFLERE ÇAĞRI
Açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliği için terör örgütlerine karşı attığı adımların desteklendiği vurgulanarak, bütün askeri muhaliflere, harekata destek veren Milli Ordu savaşçılarının yanında durma çağrısı yapıldı.
ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grup "Milli Ordu" adı altında 30 Aralık 2017'de törenle birleşmişti.