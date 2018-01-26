Emekliye Temmuz zammı

Enflasyon tahminine göre; emeklilerin Temmuz 2018 zamları ne kadar olacak, işte 2018 emekli maaşları...

meklilerin büyük bölümü enflasyona göre belirlenen yüzde 5.69'luk Ocak zammını cebine koydu. Zamlı maaş ödemeleri, 29 Ocak günü tamamlanacak. Yaklaşık 12 milyon emekli için yılın ikinci zammı da Temmuz'da olacak. Bu artışın da ipuçları geldi. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik zamma ilaveten yüzde 0.02 enflasyon farkı verilebileceği kaydedildi. Gerçekleşen enflasyon verilerine göre zam oranları artabilecek ya da azalabilecek.

SSK'LIYA EN AZ 1.632 TL EMEKLİ MAAŞI

Eğer tahminler gerçekleşirse en düşük maaş; memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya, esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN SON 2 GÜN

Kamuda 30 yıl ve üstünde hizmeti olan ancak ikramiyesini 30 yıl olarak alan memur emeklilerine ek ödeme imkanı için başvurular 29 Ocak Pazartesi günü sona eriyor. Posta'da yer alan habere göre, hak sahibi memur emeklilerinin, vefat etmişse de yakınlarının bugün ya da pazartesi günü mutlaka başvurusunu yapması gerekiyor. Bu kişiler başvurursa, 3 ay içinde ödemelerini alacak. Geçen yıl başvurup ek ikramiye alanlara da varsa kalan ödemeleri, Mart'tan itibaren yapılacak.