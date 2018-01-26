ABD ile güven krizinin 4 nedeni

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam yaptığı telefon görüşmesinin yankıları sürüyor.

Ankara’daki kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinden beklentinin çok yüksek olmaması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Bunun birkaç sebebi var. Kaynaklar bu başlıkları şöyle sıralıyorlar:

1- ABD’nin başkan düzeyinde yaptığı açıklamalar ya boşa düşüyor ya da arazide karşılığını bulmuyor.

2- ABD yönetiminden gelen farklı açıklamalar kafa karıştırıyor. Çünkü hâlâ ABD’nin YPG terör örgütü ile bundan sonraki ilişkisinin olası boyutu bilinmiyor ve öngörülemiyor.

3- Terör örgütü arazide ABD askerinin harekât ve lojistik desteğini zaten almış durumda.

4- ABD zamanında verdiği sözleri tutmadı.

Bu sebeple ABD ile ilişkilerdeki en önemli başlık “güven sorunu” olarak gösteriliyor. Bunun aşılması için Ankara’nın beklentisi “somut adım” atılması. Silah ve lojistik desteğin kesilmesi, silahların toplanması, müttefik ülkenin terör örgütü ile arasına mesafe koyması beklentiler arasında. Türkiye artık alanda “terör örgütünün yalnız bırakıldığını” görmek istiyor.

HÜRRİYET