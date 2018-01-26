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Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin cevabı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nın süresi ile ilgili gelen açıklamalara "Bize bu akılları verenler biraz kendileri kullansalar ne olur." diye cevap verdi.
Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin cevabı
Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin cevabı Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin cevabı Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin cevabı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ve diğer ülkelerden Zeytin Dalı Harekatına gelen eleştirilere cevap verdi.  Operasyon süresi ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösteren Erdoğan elini masaya vura vura kararlılık mesajı verdi ve " Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmak olanlara cevabımız şudur; Biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. " dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Birileri ısrarla operasyon sınırlı olsun diye telkinde bulunuyor. Ben de telefon görüşmesinde bu birilerine söyledim. Gücü hoyratça kullanmaya kalksak. Tanklarımızla, toplarımızla, dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günlük iştir. Kalkan olarak kullanmaktan çekinmedikleri masum sivillerin can ve mal güvenliğini de dikkate alıyoruz. El Rai, Cerablus, El Bab'daki 2 bin kilometrekarelik alanı 100 bin insanın tekrar evlerine dönerek yerleşmelerine imkan sağladıysak Afrin'de de aynısını yapacağız. Biz ülkemizdeki mülteci kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Tekrar topraklarına dönebilmelerinin tekrar yollarını açıyoruz. 

ABD'YE TOKAT GİBİ CEVAP

Bölücü terör örgütü gittiği her yerde kan dökerek, insanların mallarını yağmalayarak, ırzlarına tasallut ederek gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Hala Türkiye'yi örtülü veya aleni tentik ve tehditlerle yolundan döndürmeye çalışanlar saflarını terör örgütünün yanı olarak belirlemiş demektir. Afganistan ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Irak, yaklaşık 18 yıl. Libya ne kadar sürdü? Mali, Ruanda, buralar ne kadar sürdü? Bize bu akılları verenler biraz kendileri kullansalar ne olur. Suriye'de diğer güçlerin yürüttüğü operasyonlar için bir an önce tamamlansın çağrısı, bu insanlar ne kadar gülünç der hale getiriyor. İş Türkiye'ye gelince bu acele niye?

PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMEDİNİZ Mİ? BU NASIL İŞ

AB, siz PKK'yı terör örgütü ilan etmediniz mi? Şu anda o kadar akıl tutulması var ki. Bir taraftan YPG, PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmeye başladılar. Bir taraftan da silahlar onlara akıtılıyor. Bu nemenen iştir. Biz stratejik ortak olduğumuza göre, böyle bir şeyi bir stratejik ortak nasıl yapar. NATO Genel Sekreteri, Türkiye kendi hukukunu korumaktadır diyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. 

BUNUN BAŞKA İZAHI YOK! BİZ KENDİMİZE YETERİZ

Biz Amerika ile beraber bu işleri yürütelim istiyoruz. Benim milletim şunu soruyor: Bu silahlar niçin geliyor, kime karşı kullanılmak üzere geliyor? Amerikan halkı 'Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, dolarlarımız bunun için mi gidiyor?' diyor. Sayın Başkan da bunu bizzat bana da kendisi söyledi. Şimdi 5 bin tır oldu. 2 bin kargo uçağı oldu. Bunlar bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. Biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka izahı yok

IRAK SINIRINA KADAR OLAN BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN ARINDIRACAĞIZ

Dün Fırat Kalkanı bölgesindeydik. Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i teröristlerden arındırana kadar devam edeceğiz. Sonra da Irak sınırına kadar hiç bir terörist bırakmayana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşıysa yanımızda olmasını isteriz. Biz Suriye'deki son terörist ortadan kalkana kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Terör örgütünü maşa gibi kullananlar da kendileri bilirler. Askerlerimiz dinlediniz değil mi ne diyorlar? Afrin'e düğüne gidiyorum. Ne diyorlardır? Kızılelma'ya. Hedef bu. Bizim askerimiz şehadete gidiyor. Bizim kutsalımız var. Biz askerlerimizi sevgililer sevgilisi Peygamberimizin yanına uğurluyoruz. Aynı fedakarlığı göze alan varsa buyursun.

EY BATI SİZ NASIL POLİTİKA İZLERDİNİZ?

Bir zamanların Türkiye'sinde bu tür afra tafralar işe yarıyor olabilir. Bugünkü Türkiye bambaşka vizyon ve hayalleri olan bir Türkiye'dir. Birlikte yol yürümek istiyorsanız, o zaman önce güvenliğimiz, geleceğimiz konusundaki hassasiyetlere saygı gösterilmesini isteriz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi, kimsenin onuruna, haysiyetine tecavüz etme niyetimiz de yoktur. Daha önceki gün, bize operasyonun ne zaman bitirileceğinin sorulduğu gün atılan roketler Kilis'te tarihi bir camimize ve sokaklarımıza düştü. Namaz esnasında 2 kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Onlarca vatandaşımız yaralandı. Batı bunu görüyor mu? Şanlıurfa'nın ilçelerine atılan daha başka roketler var. Buradan bize operasyonu çabuk tamamlayın diyenlere sesleniyorum. Sizin ülkenizdeki şehirlere bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa, roketler atılsa siz ne yaparsınız. Kiliselerinizin üzerine roketler düşse, dua edenler hayatını kaybetse, sizin tepkiniz ne olur? Ey batı siz nasıl politika izlerdiniz. 

ÖSO'YA TERÖRİST DİYENLER, PYD'NiN TAM BENZERLERİDİR

Bizi Suriye konusunda eleştiren herkesi biraz da olsa vicdanlı olmaya, empati yapmaya, kendilerinin bizim yerimize koymaya çağırıyorum. Bu vesile ile Zeytin Dalı operasyonunda ve bu süreçte yapılan saldırılarda verdiğimiz tüm şehitlerimizi, hayatlarını kaybeden ÖSO mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. ÖSO'yu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum. Benim Mehmedimin yanında mücadelenin içinde yer alan ÖSO, şahsiyetli ve onurlu bir mücadelenin askerleridir. Kendilerini alkışlıyorum. ÖSO'ya terörist diyenler PYD'nin, YPG'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, kendileridir. Bu vesile ile kahraman askerlerimize gazanız mübarek olsun diyorum. 

ÇALIK CAMİ RESTORE EDİLECEK

İki yıl önceki çukur eylemlerinde örgütün hedefi olan Kurşunlu Camii de bunlardan olmamış mıydı? 100'ün üzerinde kuran kursu yakılıp yıkılmıştır. YPG'nin, PYD'nin DEAŞ'ın İslam ile yakından uzaktan alakası yoktur. Sakın ha aldanmayın. Bunlar Allah tanımaz, İslam'ı tanımaz, Müslüman'ı tanımaz, çünkü acımasızca mümin kardeşlerimizi katleden katillerdir. Bunları Yasin Börü kardeşimizin katledilmesinde gördük. Terör örgütü kendisine ihale edilen proje gereği asırlardır İslam'la yoğrulmuş bu topraklarda her türlü alçaklığı sergilemiştir. Biliyorlar ki, onların panzehidir İslam'dır. Özellikle bunların ilim merkezlerini yok edelim ki, çok daha çabuk güçlenelim peşinde. Sabah namazına giderken sırtından vurulan imamlar, öğrencilerinin gözü önünde katledilen öğretmenler, kurşunlanan alimler, kanaat önderleri ve siyasetçiler bu politikanın bir sonucudur. Bunların hepsi de çok bilinçli eylemlerdir. Biz tarihi Çalık Camii'ni de aslına uygun şekilde restore ederek tekrar Kilisli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 

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