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Altının gramı güne yükselişle başladı

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Altının gramı güne yükselişle başladı
Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle 162,9 liradan başladı.
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,39 azalışla 162,6 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kayıplarını bugün uluslararası piyasanın açılışında telafi ederek yüzde 0,5 artışla 1.356 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Hazine Bakanı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları ile doların diğer para birimleri ve emtialara karşı değer kaybettiğini belirterek, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıplarının özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarını olumlu etkilediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü dolar görmek istediğine ilişkin açıklamalarının dün yatırımcılarda kafa karışıklığına sebep olduğunu dile getiren Memiş, bugün Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşma yapacak Trump'ın söylemlerinin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, altın fiyatlarında yükselişlerin kalıcı olmayabileceğine dikkati çekerek, "Fed ve Trump arasında görüş ayrılıkları olduğunu düşünüyoruz. Altının onsunda 1.330-1.360 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Altının gram fiyatında ise bu yılın zirvesi olarak gördüğümüz 180 liranın test edilmeden önce 150 lira seviyelerine geri çekilebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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