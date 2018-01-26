26 Ocak 2018 Cuma10 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:13Öğle 13:23İkindi 15:56Akşam 18:20Yatsı 19:43
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 120.029 1.20
  • Altın: 162,769 0.07
  • Dolar: 3,7357 -0.01
  • Euro: 4,6524 -0.30

Çalınan 1 milyon dolarlık "zümrüt" bulundu

»
Çalınan 1 milyon dolarlık "zümrüt" bulundu
İstanbul'da 2 yıl önce Lübnanlı sahibinin elinden çalınan 1 milyon dolar değerindeki zümrüt taşı, Mersin'de bulundu.
Çalınan 1 milyon dolarlık Çalınan 1 milyon dolarlık Çalınan 1 milyon dolarlık

Mersin polisinin titiz çalışması sonucunda ele geçirilen zümrüt, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek sahibine teslim edilecek. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Lübnan vatandaşı S.N., 2016 yılında telefonla anlaştığı E.A.'ya zümrüt taşını satmak için İstanbul'a geldi. Bir otelde sahibinin elinde zümrüte bakan E.A, birden zümrütü alarak kayıplara karıştı.

Sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, zümrütü alarak kayıplara karışan E.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde zümrüt taşını Mersin'de bir arkadaşına verdiğini söyleyen şahıs, cezaevinden çıkana kadar taşın onda kalacağını itiraf etti.

 

Piyasa değeri 1 milyon dolar

İstanbul polisinin durumu bildirmesi üzerine belirlenen şahısla ilgili çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahsı izlemeye aldı. Mersin'de bir kafesi de bulunan şahsı yaklaşık 2 yıl boyunca izleyip, takip eden ekipler, dün zümrütün satışının yapılacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kafede sivil ekiplerle önlem alan polisler, satış yapıldığı sırada piyasa değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlenen zümrüt taşını ele geçirdi. Olayla ilgili M.S.A., M.B.,T.Ç., C.G. ve N.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şahıslar bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, zümrütün önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek olan sahibine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan İstanbul'da zümrütü çalan kişinin tutuklandığı ancak geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Belediye Başkanı'ndan gönüllü askerlik başvurusuBelediye Başkanı'ndan gönüllü askerlik başvurusuKonya Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.
Vesile ninenin müthiş azmi görenleri şaşırtıyorVesile ninenin müthiş azmi görenleri şaşırtıyorAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lastik tamirhanesinde çalışan Vesile Akın'ın (78) müthiş azmi görenleri şaşkına uğratıyor.
Dolandırıcıyı kendi tuzağıyla vurduDolandırıcıyı kendi tuzağıyla vurduAnkara’da bir dolandırıcı, internet sitesinde kiralık ilanı verilen 12 bin TL değerindeki fotoğraf makinesini kiralamasının ardından kayıplara karıştı.
Bu balık ısırırsa hemen 112'iyi arayın!Bu balık ısırırsa hemen 112'iyi arayın!Akdeniz'e gelen zehirli aslan balığı tehlike saçıyor. Bunun için afişler bastırıldı...
Üniversite öğrencisi kızın organları umut olduÜniversite öğrencisi kızın organları umut olduGeçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisinin kalbi, böbrekleri ve karaciğeri dört hastaya nakledilecek
Çalınan 1 milyon dolarlık "zümrüt" bulunduÇalınan 1 milyon dolarlık "zümrüt" bulunduİstanbul'da 2 yıl önce Lübnanlı sahibinin elinden çalınan 1 milyon dolar değerindeki zümrüt taşı, Mersin'de bulundu.
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar26 Ocak 2018 Cuma 09:00
  • Akademisyenin evinden çıkanlar şok etti!25 Ocak 2018 Perşembe 15:42
  • Abdest alırken 9 bin lirası çalındı25 Ocak 2018 Perşembe 15:33
  • Son maaşı ile iş kurdu şimdi talebe yetişemiyor25 Ocak 2018 Perşembe 15:14
  • Ölü kimliği ile büyük vurgun! 43 milyon TL...25 Ocak 2018 Perşembe 15:06
  • 57 milyon dolar ödüllü yarışta botokslu deve şoku!25 Ocak 2018 Perşembe 11:20
  • Kartın geçerli değil dedi! Gaziyi otobüsten...25 Ocak 2018 Perşembe 10:08
  • Mesajını silmişti! Özkök tepki gösterdi25 Ocak 2018 Perşembe 09:57
  • Afrin şehidinin eşinden duygulandıran paylaşım25 Ocak 2018 Perşembe 09:30
  • Kömür yerine bununla ısınıyorlar!25 Ocak 2018 Perşembe 09:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri