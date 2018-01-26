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Üniversite öğrencisi kızın organları umut oldu

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Üniversite öğrencisi kızın organları umut oldu
Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisinin kalbi, böbrekleri ve karaciğeri dört hastaya nakledilecek
Üniversite öğrencisi kızın organları umut oldu Üniversite öğrencisi kızın organları umut oldu Üniversite öğrencisi kızın organları umut oldu

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit'in beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin aile ile görüşmesinin ardından genç kızın organları bağışlandı. Bunun üzerine İstanbul, Samsun ve Erzurum'dan gelen ekipler kalp, böbrekler ve karaciğeri dört hastaya nakledilmesi amacıyla aldı.

Bu arada, genç kızdan alınan kalbin İstanbul'daki hastaya vaktinde ulaştırılması için adeta zamanla yarışıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'na götürülen kalp, burada bekletilen askeri uçağa teslim edildi.

Kalbin nakledileceği hasta ve ailesiyle görüşmek istiyorlar

Baba Salih Yiğit, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, acıların en büyüğünü yaşadığını belirterek, "Allah böyle acıları kimseye yaşatmasın. Üzüntülü bir durum. Çocuğumuzun kalbi, karaciğeri ve böbrekleri inşallah başkalarına hayat verecek." dedi.

Üç çocuğundan biri olan Reyhan'ın, Artvin Çoruh Üniversitesinde Felsefe Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu bilgisini veren Yiğit, "Kızım melek gibi bu yeryüzüne geldi ve melek gibi uçtu gitti. Herkes gibi onun da bir hayali vardı. Öğretmen olacaktı ama olamadı." diye konuştu.


Anne Gülsüm Yiğit ise kızını kaybettiği için çok üzgün olduğunu ancak organlarının başkalarında yaşayacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu anlattı.

Özellikle kızının kalbinin nakledileceği hasta ve ailesiyle görüşmek istediklerini dile getiren Yiğit, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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Üniversite öğrencisi kızın organları umut olduÜniversite öğrencisi kızın organları umut olduGeçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisinin kalbi, böbrekleri ve karaciğeri dört hastaya nakledilecek
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