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THY'den yeni uçaklarda 'dil' kararı

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THY'den yeni uçaklarda 'dil' kararı
THY Başkanı İlker Aycı, "Yeni uçaklarımızı tasarlarken bir tarafına Turkish Airlines, bir tarafına da Türk Hava Yolları yazmanın faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
THY'den yeni uçaklarda 'dil' kararı THY'den yeni uçaklarda 'dil' kararı THY'den yeni uçaklarda 'dil' kararı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'nin Türkçe'nin yayılmasında da önemli misyonunun bulunduğunu belirterek "Yeni uçaklarımızı tasarlarken bir tarafına Turkish Airlines, bir tarafına da Türk Hava Yolları yazmanın faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Türk Hava Yolları, İbn Haldun Üniversitesi ve Airbus tarafından hayata geçirilen 'Hava Taşımacılığı Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Airbus Yönetim Kurulu Üyesi Thierry Baril de katıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, programın tanıtımında konuşan İlker Aycı, Türkçe'nin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, THY'nin Türkçe'nin yayılmasında da önemli misyonunun bulunduğunu söyledi. Aycı, "Yeni uçaklarımızı tasarlarken bir tarafına Turkish Airlines yazarken bir tarafına da Türk Hava Yolları yazmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu karara bağlarsak bunu yapmış oluruz" dedi.

"BİZİM İKİ ULUSLARARASI MARKAMIZ VAR ERDOĞAN VE THY"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise "Bizim iki uluslararası markamız var. Biri Recep Tayyip Erdoğan biri Türk Hava Yolları. İstikbali göklerde arayan ve göklere doğru yükselen THY ile istikbali köklerde arayan ve köklerin derinliğine inmeye çalışan İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde böyle bir yüksek lisans programı düzenlendi.

THY ve Airbus ile çalışmak bizim için gurur verici bir husus. Havacılık sektörünün kaliteli insan gücüne ihtiyacı düşünülerek böyle bir işbiriği ortaya çıktı. Bu programı hayatı geçirenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

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