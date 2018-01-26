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İlginç tavsiye: Nakitten uzak durun

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İlginç tavsiye: Nakitten uzak durun
Dünyanın en büyük para yöneticileri yatırımcılara nakitten uzak durmalarını tavsiye ediyor.
İlginç tavsiye: Nakitten uzak durun İlginç tavsiye: Nakitten uzak durun İlginç tavsiye: Nakitten uzak durun

Dünyanın en büyük fon yöneticileri son zamanlarda yaptıkları açıklamalarıyla nakit karşıtı cephede yer alıyor.

BlackRock CEO'su Larry Fink, Davos'ta yaptığı açıklamalarda borsaların yeni rekorlara imza atarken dünya genelinde yatırımcıların nakit tutmaktan sakınması gerektiğini belirtti.

Fink, borsalardaki ralliye rağmen, ABD'den Çin'e kadar birçok ülkede kenarda duran çok fazla tasarrufun olduğuna dikkat çekti.

Fink, "Hala üzerinde oturduğumuz para havuzu hakkında konuşmuyoruz. Bizim finansal piyasalarımız finansal krizden bu yana üçe katladı" ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio da Davos’ta Bloomberg’e yaptığı açıklamada "Böyle bir ortamda nakit tutmak aptalca geliyor. Şirket karları ve büyüme için harika bir teşvik var" demişti.

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