130 bin işçiyi ilgilendiren greve erteleme

Metal sektöründe yer alan 3 sendikanın 130 bin işçiyi ve 179 firmayı kapsayan grev kararı Bakanlar Kurulu kararı ile 60 gün ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda grev kararının ertelenmesi ile ilgili şu ifadelere yer verildi: Milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırılmıştır...

Metal sektöründe yer alan üç sendika; Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası 'nın grev kararı ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın buna karşı aldığı lokavt kararı ertelendi.

60 GÜN SÜREYLE ERTELENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) lokavt kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırılmıştır" ifadesi kullanıldı.

130 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Habertürk'ün haberine göre; Metal sektöründe grev kararı toplam 130 bin işçiyi ve 179 firmayı kapsıyordu. Türk Metal Sendikası 145 firma, Birleşik Metal İşçileri Sendikası 30 firma ve Çelik-İş Sendikası da 4 firmada iki aydır yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenle anlaşılamadığı için 12 Şubat’ta grev kararı almıştı.

6 DEV KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Bunun üzerine işverenler sendikası MESS'ten lokavt kararı gelmiş ve metal işçilerinin yoğun olarak çalıştığı Tofaş, Otokar, Arçelik, Ford Otosan ve Karsan gibi firmalar KAP'a gönderdikleri açıklamalarda bu lokavt kararını kamuoyuna duyurmuştu.