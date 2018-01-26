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TAI'den büyük başarı! Şampiyonluğuna uçtu...

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TAI'den büyük başarı! Şampiyonluğuna uçtu...
Savunma ve havacılık sanayisinde geçen yılın ihracat şampiyonu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI) oldu.
TAI'den büyük başarı! Şampiyonluğuna uçtu... TAI'den büyük başarı! Şampiyonluğuna uçtu... TAI'den büyük başarı! Şampiyonluğuna uçtu...

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) verilerine göre, sektörün ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 1 milyar 677 milyon dolardan 1 milyar 739 milyon dolara çıktı.

Sektör, ortaya koyduğu performansla son 5 yılda ihracatın en fazla arttığı alanlardan biri oldu. Savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı 2012-2017 döneminde yüzde 38 arttı. Bu performans savunma ve havacılığı son 5 yılda ihracatını en fazla artıran 5'inci sektör konumuna taşıdı.

İlk sırada yüzde 65 ile gemi ve yat, ikinci sırada yüzde 60,6 ile zeytin ve zeytinyağı, üçüncü sırada yüzde 59 ile mücevher, dördüncü sırada yüzde 49,7 ile otomotiv endüstrisi geldi.

Savunma ve havacılık sanayisi 2012'de 1 milyar 261 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu oran 2017'de 1 milyar 739 milyon dolara ulaştı.

En fazla ihraç edilen ürünler

Savunma ve havacılıkta geçen yıl en fazla ihracatı yapılan ürün uçak ve helikopter aksam ve parçaları oldu. Söz konusu ürünlerin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 524,4 milyon dolara ulaştı.

Diğer taşıtlar için turbojet ve turboproplara ait aksam ve parça ihracatı aynı dönemde yüzde 7 artarak 276,9 milyon dolara, sivil hava taşıtları için turbojet ihracatı yüzde 201,6 artarak 192,2 milyon dolara, tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları ihracatı yüzde 17,2 artarak 111,8 milyon dolara çıktı.

Geçen yıl 77,6 milyon dolarlık yivsiz tek namlulu, 41,6 milyon dolarlık tank ve diğer zırhlı savaş taşıtlarının aksam ve parçası, 36,5 milyon dolarlık yivsiz diğer av veya hedef için av tüfeği, 36,5 milyon dolarlık da harp silahlarına ait mermi ve diğer mühimmat ihracatı yapıldı.

İhracatta uçak ve helikopter aksam ve parçaları yüzde 30, turbojet ve turboproplara ait aksam ve parçalar yüzde 16, sivil hava taşıtları için turbojetler yüzde 11 pay aldı.

Sektörün ihracat liderleri

Sektördeki bu gelişmeler doğrultusunda TAI, sektörün 2017'de en fazla ihracat yapan firması oldu.

TAI'yi sırasıyla TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi, ASELSAN ve Alp Havacılık izledi.

Sektördeki ihracat sıralaması 2016'da TAI, TEI, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, FNSS, ASELSAN şeklinde oluşmuştu.

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