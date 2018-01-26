İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan bir veteriner kliğinin verdiği iş ilanı, dünya basınında gündem oldu. Klinik, tedavi gören kedileri okşayıp, sevecek bir eleman aradığını duyurdu. İlana göre işe alınacak kişide aranan özellikler ise "Mahallesindeki kedileri besliyor olması, kedilerin farklı şekillerde ses çıkarmasının ne anlama geldiğini anlayabilmesi, kedilere uzun süre boyunca sarılacak elleri olması, kendisini huzursuz hisseden kediyi okşayarak sakinleştirebilmesi" şeklinde sıralandı.
26 Ocak 2018 Cuma10 C.Evvel 1439
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Gazeteye ilan verdi... Böyle iş tanımı görülmedi!
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