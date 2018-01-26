26 Ocak 2018 Cuma10 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:13Öğle 13:23İkindi 15:56Akşam 18:20Yatsı 19:43
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 120.029 1.20
  • Altın: 162,769 0.07
  • Dolar: 3,7357 -0.01
  • Euro: 4,6524 -0.30

Gazeteye ilan verdi... Böyle iş tanımı görülmedi!

»
Gazeteye ilan verdi... Böyle iş tanımı görülmedi!
İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan bir veteriner kliği, tedavi gören kedileri okşayıp, sevecek bir eleman aradığını duyurdu
Gazeteye ilan verdi... Böyle iş tanımı görülmedi! Gazeteye ilan verdi... Böyle iş tanımı görülmedi! Gazeteye ilan verdi... Böyle iş tanımı görülmedi!

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan bir veteriner kliğinin verdiği iş ilanı, dünya basınında gündem oldu. Klinik, tedavi gören kedileri okşayıp, sevecek bir eleman aradığını duyurdu. İlana göre işe alınacak kişide aranan özellikler ise "Mahallesindeki kedileri besliyor olması, kedilerin farklı şekillerde ses çıkarmasının ne anlama geldiğini anlayabilmesi, kedilere uzun süre boyunca sarılacak elleri olması, kendisini huzursuz hisseden kediyi okşayarak sakinleştirebilmesi" şeklinde sıralandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya ve İngiltere'nin arası geriliyorRusya ve İngiltere'nin arası geriliyorİngiltere Savunma Bakanı, "Rusya, İngiltere’de binlerce ölüme sebep olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Dört günde dört hain saldırıDört günde dört hain saldırıAlmanya’nın Aşağı Saksonya Eyaletindeki Stade kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Ulu Camii’ne ve gençlik lokaline saldırı düzenlendi.
Trump'tan skandal paylaşımlarla ilgili açıklamaTrump'tan skandal paylaşımlarla ilgili açıklamaABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı İslam karşıtı paylaşımlarla ilgili olarak istenirse özür dileyeceğini söyledi.
Nutella için birbirlerini ezdilerNutella için birbirlerini ezdilerFransa'da bir süpermarket zincirinin Nutella marka çikolata kremasında indirim kampanyasına gitmesi, birçok şehirde izdiham yaşanmasına neden oldu.
Trump'ın Davos'taki şantajına Kudüs sert çıktıTrump'ın Davos'taki şantajına Kudüs sert çıktıFilistin yönetimi, Kudüs'ün olmayacağı muhtemel bir Filistin-İsrail barış görüşmeleri masasında ABD'nin de olmayacağını açıkladı.
Filistin'den Nikki Haley'in suçlamalarına cevapFilistin'den Nikki Haley'in suçlamalarına cevapFilistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD ve İsrail'in "yanlış ve utanç verici" suçlamalarla uluslararası toplumu yanıltmaya çalıştığını söyledi
  • Gazeteye ilan verdi... Böyle iş tanımı görülmedi!26 Ocak 2018 Cuma 11:56
  • Çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı26 Ocak 2018 Cuma 11:51
  • Güney Kore'de yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var26 Ocak 2018 Cuma 10:30
  • 4 Euro yüzünden oğlunu merdivenlerden aşağı itti26 Ocak 2018 Cuma 10:10
  • Kaçacak delik arayan teröristler Esed’e koştu! Afrin’de kirli pazarlık26 Ocak 2018 Cuma 10:00
  • Cezayir'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü var26 Ocak 2018 Cuma 09:30
  • Tahran Afrin’i rejime pazarlıyor26 Ocak 2018 Cuma 09:26
  • ABD'nin yeni oyunu Türkiye’yi kuşatma planı26 Ocak 2018 Cuma 08:44
  • Ukrayna'da helikopter düştü26 Ocak 2018 Cuma 07:30
  • ABD Dışişleri'nden skandal PKK açıklaması!26 Ocak 2018 Cuma 07:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri